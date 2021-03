Gutmütigkeit schamlos ausgenutzt - Autodiebe unterwegs - Frauen stehlen Musikbox

Autodiebe unterwegs: Mitsubishi im Fokus

In der Nacht zu Mittwoch wurde laut Polizei gleich an drei Fahrzeugen in Jena "manipuliert", vermutlich, um diese zu stehlen. Der oder die Täter haben es auf Pkws der Marke Mitsubishi ASX abgesehen. Bereits zuvor wurden im Raum Erfurt Pkw dieser Marke gestohlen. Alle drei Fahrzeuge waren in Jena-Lobeda geparkt.

Am Mittwochmorgen stellten die Eigentümer Ungereimtheiten an ihren Fahrzeugen fest, so konnte bei einem Pkw der Zündschlüssel nicht mehr richtig ins Zündschloss eingeführt werden. Bei näherer Betrachtung wurden auch Aufbruchspuren am Türschloss festgestellt. Die Polizei geht nun davon aus, dass noch weitere Fahrzeuge dieses Typs betroffen sein könnten und bitten Halter etwaiger Modelle nach ihren Fahrzeugen zu sehen und auf Ungereimtheiten, gerade im Bereich des Tür- und Zündschlosses, zu achten.

Bei Hinweisen/Feststellungen wenden Sie sich bitte an die Kriminalpolizei Jena unter 03641-812464 .

Schmierfinken unterwegs

An einem Flachbau im Spitzweidenweg in Jena verewigten sich in der Nacht zum Mittwoch selbsternannte Künstler. In der Zeit zwischen 2 Uhr und 4.30 Uhr brachten der oder die Täter ein schwarzes Graffito in den Abmaßen 1,20m x 1,50m an der Fassade an. Hinweise auf eine politisch motivierte Tat liegen nach derzeitigen Erkenntnissen nicht vor.

Zwei Frauen stehlen Musikbox

Getreu dem Motto: "Ich mag Musik nur, wenn sie laut ist" sorgte ein 17-Jähriger am Dienstagabend für musikalische Unterhaltung am "Kubus" in Jena. Der Junge war mit mehreren Personen im Bereich der Tischtennisplatten und führte eine Lautsprecherbox der Marke Shelby in seiner Tasche bei sich. Plötzlich erschienen zwei junge Frauen und entwendeten den Lautsprecher im Wert von 136 Euro, bevor sie unerkannt entkommen konnten.

Gutmütigkeit schamlos ausgenutzt

In Eisenberg nahm ein 46-Jähriger nach Rücksprache mit dem Landratsamt eine Familie in seinem Hotel auf und ließ diese vom 6.Februar bis 2.März dort nächtigen. Am 2.März zog die Familie schließlich wieder aus. Der 46-Jährige musste nun feststellen, dass insgesamt 30 Handtücher, Besteck, Gläser, Teller und Tassen sowie ein kleiner Fernseher im Gesamtwert von ca. 400,- Euro durch die Familie entwendet wurden. Weiterhin sind zwei Schränke beschädigt, sowie die Wände der genutzten Zimmer beschmutzt. Den Sachschaden schätzt der Vermieter auf ca. 500,- Euro.

Ältere Dame bestohlen

Langfinger haben am Dienstagmittag in einer Supermarktfiliale in Hermsdorf zugeschlagen. In einem unbeobachteten Moment entwendeten der oder die Täter das Portemonnaie einer 83-Jährigen aus deren Handtasche. In der Geldbörse befand sich Bargeld in unbekannter Höhe. EC-Karten, etc. hatte die Rentnerin separat gelagert.

Polizeimeldungen: Tieren zur Flucht auf die B7 verholfen – Kind bei Unfall in Jena verletzt