Gymnasiasten in Stadtroda zeigen Senioren den „Enkeltrick“

„Oma, ich bin’s. Ich hatte einen Autounfall“, meldet sich die Enkelin am Telefon. „Anna, bist du es? Ich habe deine Stimme gar nicht erkannt“, sagt die Seniorin. „Ja, ich bin’s. Ich bin erkältet. Oma, ich brauche ganz dringend 5000 Euro. Ich muss mir ein gebrauchtes Auto kaufen, weil ich ja morgen wieder auf Arbeit muss.“ Die Seniorin willigt ein, sie will ihrer vermeintlichen Enkelin helfen. Sie vereinbaren, dass die Enkelin das Geld abholt. 30 Minuten später aber ruft „Anna“ erneut an. „Oma, ich kann hier noch nicht weg, die Polizei nimmt noch den Unfall auf. Aber ich schicke meine Freundin Friederike bei dir vorbei. Sie trägt ein rosafarbenes Basecap und eine schwarze Jacke.“ Die so beschriebene Person erscheint bei der Seniorin – die just in dem Moment um 5000 Euro erleichtert und mit dem sogenannten „Enkeltrick“ betrogen wird.

Den „Enkeltrick“ spielten gestern Nachmittag auf ähnliche Art und Weise Schüler des Stadtrodaer Gymnasiums für Senioren nach. Der Seniorenbeirat der Stadt Stadtroda hatte zu einer Informationsveranstaltung unter dem Motto „Sicherheit im Alter“ in die Begegnungsstätte in der August-Bebel-Straße in Stadtroda eingeladen.

„Rate mal, wer da spricht“

Elf Schüler der Klasse 7 I waren an dem Programm beteiligt. Die dreizehnjährige Thea spielte die Moderatorin einer TV-Sendung, die sich des Themas annahm und „Sicher-Leben-Tipps für Ältere und Junggebliebene“ gab. Speziell ist über Gefahren am Telefon gesprochen worden. Moderatorin Thea hatte sich allerlei Gäste eingeladen, die unter anderem über drei aktuelle Beispiele des „Enkeltricks“ sprachen und über Betrug durch falsche Polizisten. Die Polizeibeamten Müller und Meier (natürlich gespielt von zwei Schülern) waren in der TV-Sendung zu Gast und klärten auf, mit welchen Formulierungen Täter ihre Opfer überzeugen wollen. „Die Lage wird zum Beispiel immer als äußerst dringlich dargestellt und das Telefonat häufig mit den Worten ‚Rate mal, wer da spricht‘ begonnen“, sagte Polizist Müller.

Auch den Polizistentrick stellten die Schüler – ähnlich wie im Folgenden beschrieben – nach: Eine angebliche Polizeioberkommissarin rief bei Frau Frisch an und erzählte, dass derzeit in Jena und Stadtroda Einbrecherbanden ihr Unwesen treiben würden. Frau Frisch solle auf der Hut sein. Die vermeintliche Kommissarin versuchte dann, ein wenig mit der Seniorin zu plaudern und erzählte ihr schließlich, dass in der vergangenen Nacht ein Teil einer Diebesbande in Stadtroda festgenommen werden konnte. „Bei einem der Bandenmitglieder haben wir einen Zettel mit Namen und Anschrift gefunden. Auch Ihr Name steht auf dem Zettel, übrigens, ganz dick unterstrichen“, sagte die falsche Kommissarin zur Seniorin. Die bekam freilich einen Schreck. Doch die Polizeioberkommissarin konnte beruhigen. „Wir haben auf unserer Polizeidienststelle einen speziellen Raum, in dem wir auch Ihre Wertsachen so lange sicher verwahren können, bis wir die ganze Bande gefasst haben.“ Sie bat die Rentnerin darum, ihre Wertsachen in einen Leinenbeutel zu packen und diesen an die schwarze Mülltonne vor dem Haus zu hängen. „Ein Kollege und ich werden dann vorbeikommen und den Beutel in Sicherheit bringen. Wir kommen in zivil und ohne Auto.“ Ein wenig skeptisch war die Seniorin schon, fragte ein paarmal dies und jenes nach, bekam aber immer eine scheinbar plausible Antwort. Am Ende waren auch ihre Wertsachen weg.

Misstrauisch sein und nichts Familiäres preisgeben

Schließlich gaben die Schüler in ihrer TV-Sendung noch Tipps, wie sich Senioren bei derartigen Anrufen verhalten sollten. „Seien Sie misstrauisch und geben Sie keine familiären Angelegenheiten preis.“ Wichtig sei auch zu wissen, dass die Polizei niemals unter der Nummer 110 anruft. „Und übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an fremde Personen. Halten Sie Rücksprache mit Ihrer Familie und informieren Sie die Polizei.“

„Ich fand sehr gut, was uns die Schüler präsentiert haben“, sagte Monika Hoppe vom Seniorenbeirat der Stadt. „Ich finde es auch toll, dass sich die Schüler mit diesen Themen in der Schule beschäftigen.“ Sie selbst habe schon „ganz böse“ Anrufe bekommen. „Ich habe dann aufgelegt und bekam sofort einen Rückruf, bei dem ich zur Schnecke gemacht wurde. Das ging immer so weiter, bis mein Mann die Trillerpfeife zur Hand nahm. Dann war Ruhe. Ich diskutiere heute am Telefon auch überhaupt nicht mit fremden Leuten, sondern lege gleich auf.“

Urkunde erhalten für „bürgerschaftliches Engagement in Stadtroda“

Für ihren Einsatz nach der Schule gab es für die elf Gymnasiasten nicht nur eine Süßigkeit, sondern auch eine „Urkunde für bürgerschaftliches Engagement in Stadtroda“. Diese ist den Schülern im Namen des Seniorenbeirates und des Mehrgenerationenhauses des Bildungswerkes Blitz überreicht worden.

Eventuell, so ist gestern bereits angekündigt worden, gibt es einen Teil II der Präsentation durch Schüler des Gymnasiums. In diesem wolle man sich unter anderem mit Gewinnspielbetrug befassen. Die Veranstaltung ist im Rahmen des Projektes „Jung hilft Alt“ aus der Taufe gehoben worden, das von Mitgliedern des Stadtrodaer Seniorenbeirates in Kooperation mit dem Mehrgenerationenhaus Stadtroda sowie Schulen der Stadt initiiert wurde.