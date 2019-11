Gymnasium bekommt doch einen Zaun vor das Schulgeländer

Das Gymnasium Stadtroda bekommt aus Sicherheitsgründen einen Stabmattenzaun direkt vor das etwa 40 Meter lange Schulhof-Geländer an der Schloßstraße gesetzt. Diese Entscheidung teilte Landrat Andreas Heller (CDU) Schulleiterin Steffi Xylander kürzlich bei einem vor-Ort-Besuch am Gymnasium mit. „Das ist für uns natürlich keine zufriedenstellende Lösung. Das schränkt uns auf unserer ohnehin schon recht kleinen Fläche weiter ein“, sagt sie. Immerhin aber soll der Zaun relativ unauffällig platziert werden. Er soll die gleiche Farbe haben wie das Geländer und auch genauso hoch sein. Der Bau des Zauns kostet den Landkreis nach eigenen Angaben etwa 8500 Euro.

Seit Monaten hatte die Schulleitung auf einen alternativen Vorschlag und eine aus ihrer Sicht bessere Lösung gehofft. Eine, bei der keine Schulhoffläche verloren geht. „Uns ist zwar eine zweite Möglichkeit unterbreitet worden. Die allerdings hätte uns noch mehr Platz gekostet“, sagt Steffi Xylander. Bei dieser Variante hätte an jede Stütze des Geländers - das erst 2017 neu errichtet wurde - eine zusätzliche Abstützung angebracht werden müssen. Diese Stützen würden dann bis zu 50 Zentimeter in den Schulhof hineinragen. Das wiederum hätte aus Sicht des Unfallschutzes weitere Absperrmaßnahmen zur Folge gehabt. „Deshalb ist die vom Liegenschaftsmanagement vorgeschlagene Variante mit der Errichtung eines Stabmattenzauns nach wie vor die am wenigsten beeinträchtigende und auch die wirtschaftlichste. Verloren gehen durch das Aufstellen des Stabmattenzauns etwa vier Quadratmeter. Diese Fläche steht aber bereits jetzt durch den Bauzaun nicht zur Verfügung. Es kommt als keine weitere Einschränkung hinzu“, heißt es aus dem Landratsamt.

Zaunbau soll „zeitnah“ beauftragt werden

Der Stabmattenzaun soll aufgestellt werden, weil die Stützmauerabdeckung einschließlich der Geländerverankerung die statischen Erfordernisse nicht erfülle und kein rechnerischer Nachweis der Standsicherheit erbracht werden könne. Das war das Ergebnis einer statischen Prüfung, die in den ersten Monaten dieses Jahres erfolgte. Als Ergebnis ist daraufhin im April 2019 aus Sicherheitsgründen ein Bauzaun vor das Geländer gestellt worden. Steffi Xylander hofft, dass nun, da die Entscheidung einmal gefallen ist, schnell gehandelt und der Zaun alsbald errichtet wird. „Beauftragt wird zeitnah. Ob der Einbau noch in diesem Jahr erfolgen kann, ist unter anderem wetterabhängig“, lautet darauf die Antwort aus dem Landratsamt.

Im vor-Ort-Gespräch mit Landrat Andreas Heller habe die Schulleiterin zudem Wünsche geäußert, was nun ganz dringend am Schulgebäude erledigt werden müsste. „Wir brauchen unbedingt Sonnenschutz und Verdunkelung“, sagt Steffi Xylander. „Die Räume im Haus 1 und Haus 2 sind an heißen Sommertagen so dermaßen überhitzt. Ich kann aber auch nicht jedes Mal hitzefrei geben.“ In einzelnen Klassenräumen seien zwar alte DDR-Gardinenstangen vorhanden, allerdings hätten diese längst ausgedient. „Erst jetzt kam uns eine der Stangen entgegen.“ Auch für die Benutzung neuer Medien sei ein Sichtschutz zwingend notwendig. Des Weiteren würde sich die Schulleitung freuen, wenn einzelne Klassenräume einen neuen Farbanstrich und einen neuen Fußbodenbelag bekommen würden. „Energiesparende Beleuchtung im Schulhaus ist für uns ein weiteres wichtiges Thema. Damit ist im unteren Schulflur zwar begonnen worden. Noch aber gibt es auch diesbezüglich viel zu tun.“

2019 fast eine halbe Million Euro am Gymnasium investiert

Der Landrat erinnerte seinerseits daran, dass der Landkreis in diesem Jahr insgesamt fast eine halbe Million Euro im und am Stadtrodaer Gymnasium investiert hat: Rund 174.000 Euro für die Errichtung der Treppenanlage, 100.000 Euro für die Sanierung der Fenster im Haus 3 sowie 170.000 Euro für die Deckensanierung der Turnhalle. Auch über 15 neue Mikroskope im Wert von fast 3000 Euro konnte sich das Gymnasium dieser Tage freuen. „Darauf haben wir auch lange gewartet. Jetzt können wir endlich in Fächern wie Biologie fach- und lernplangerecht unterrichten“, sagt Xylander.