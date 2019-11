Handgemachter Schmuck aus Rausdorf

Ina Müller (l.) und Silke Ifland gehören zu den Frauen, die in Rausdorf den beliebten Advents- und Grabschmuckbasar in der Kirche des kleinen Ortes vorbereiten. Dazu werden am Sonntag hunderte Besucher erwartet.

Britta Schlenzig erwartet einen Ansturm von Menschen. Die Kirchenälteste kennt das bereits aus den 15 vergangenen Jahren. „Seither gibt es den Adventsbasar“, sagt Schlenzig und blickt in der Kirche von Rausdorf, südöstlich der Stadt Jena, um sich. Überall findet sich Bastelmaterial, einige Frauen bastelt an unterschiedlichen Adventsdekorationen. Auf der Kirchenempore liegen bereits fertige Gestecke, die als Grabschmuck dienen. Am Volkstrauertag werden hunderte Gäste erwartet, die in zwei Etappen das Angebot sichten und ihr Lieblingsstück erwerben können.

Vom klassischen Kerzenhalter mit vier Kerzen darin bis hin zu einer kugelförmigen Kerze, die auf einer ausrangierten Bettfeder ruht, finden sich vielfältige Varianten. „Wir machen viel Recycling. Was sich wiederverwenden lässt, müssen wir nicht kaufen.“

Wer wartet, muss nicht hungern

Sparsamkeit ist wichtig, denn die Einnahmen sollen der weiteren Sanierung der Kirche zugute kommen. „Als ich zur Kirchenältesten gewählt wurde, war unsere Kirche vorgesehen zum Abriss.“ Inzwischen ist viel passiert. Aber der Fußboden, Türen, Treppenaufgänge und die Voigt-Orgel müssen noch restauriert werden. „Die Kirche ist lange nicht fertig.“ Damit der Basar am Sonntag gut angenommen wird, braucht es nicht nur das reichhaltige Angebot an Grab- und Adventsschmuck. Silke Ifland ist für die Organisation rund um die Verpflegung zuständig: „40 bis 45 verschiedene Kuchensorten wird es geben“, rechnet sie vor. Viele Rausdorfer steuerten etwas bei – und am Ende komme eine große Vielfalt zustande. Die Kaffeetafel wird im Gemeindehaus aufgebaut, draußen werden Spezialitäten vom Rost zubereitet, die Versorgung mit Getränken ist gesichert.

Hungrig muss also niemand darauf warten, beim Basar eingelassen zu werden. Zum Angebot der Rausdorfer kommen noch weitere Angebote hinzu – stets passend zur Kirche. „Floristen, Kunsthandwerk, ein Schmuckladen“, sagt die Kirchenälteste.

Am Sonntag, 17. November, ist der Advents- und Grabschmuckbasar in der Rausdorfer Kirche von 10 bis 13 sowie von 14 bis 17 Uhr geöffnet.