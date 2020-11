Hermsdorf: Aufgrund Corona-Verordnung Anmeldung erforderlich

Wie die Verwaltungsgemeinschaft Hermsdorf (VG) informiert, werde der Verwaltungsbetrieb vollumfänglich aufrecht erhalten. Allerdings erfordert die Corona-Sonderverordnung des Freistaates Thüringen die Einhaltung von Regeln. Um Mitarbeiter und Bürger zu schützen, müssen Besucher der Verwaltung einen Termin mit dem jeweiligen Sachbereich vereinbaren. „Bitte nehmen Sie daher vorher telefonischen Kontakt mit der Verwaltung auf. Auch per E-Mail können Termine abgestimmt werden. Ohne terminliche Vereinbarung bleibt der Zugang zur Verwaltung verwehrt“, verweist Constance Möbius, Vorsitzende der Verwaltungsgemeinschaft, auf die Regularien.

Helfer werden gesucht

Erneut sucht die Verwaltungsgemeinschaft freiwillige Helfer, die anderen Menschen zur Seite stehen. Wer sich ehrenamtlich engagieren wolle, finde auf der Internetseite der Verwaltungsgemeinschaft Hermsdorf unter der Rubrik „Die VG hilft“ einen Button „Ich will helfen“. Hier sei ein Anmeldeformular eingestellt.

Bereits zu Beginn der Corona-Krise konnten viele freiwillige Helfer gewonnen werden, die Einkäufe und Botengänge für andere Bürger erledigten, die das Haus oder die Wohnung nicht verlassen durften. „Eine Vielzahl von Leuten hatten ab dem Frühjahr ihre Bereitschaft angeboten. Wir sind nun wieder auf Helfer angewiesen und bitten um Unterstützung“, so Constance Möbius.

Softwareumstellung der Computer

Weil vom 6. bis 13. November in der Verwaltung eine umfangreiche Computer- und Softwareumstellung in allen Sachbereichen stattfindet, könnte es zu unvorhergesehenen Störungen in einzelnen Arbeitsabläufen kommen, weist Hauptamtsleiterin Heike Stahl hin. „Für Bürger, die in diesem Zeitraum einen Termin vereinbart haben, könnte es zu Beeinträchtigungen kommen. Deshalb empfehle ich, einen Termin außerhalb des genannten Zeitraum zu vereinbaren“, so Heike Stahl.

Im Internet ist die VG Hermsdorf unter www.vg-hermsdorf.de zu erreichen. Telefon: (036601) 57 70 E-Mail: info@vg-hermsdorf.de