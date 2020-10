Hermsdorf: Ministerin lädt Waldbesitzer zum Spaziergang ein

Thüringens Umweltministerin Anja Siegesmund (rechts), hier im Gespräch mit Franz Straubinger, Geschäftsführer der Hatzfeldt-Wildenburg'schen Forstverwaltung, traf sich am Mittwoch, 28. Oktober, mit Vertretern der Thüringer Privatwaldbesitzer und Verbänden zum fachlichen Austausch in einem Waldareal der Hatzfeldt-Wildenburg'schen Forstverwaltung nahe Hermsdorf.

Thüringens Umweltministerin Anja Siegesmund (Bündnis 90/Grüne) hat am Mittwoch Thüringer Privatwaldbesitzer sowie Umweltverbände zu einem Waldspaziergang auf den Flächen der Hatzfeldt-Wildenburg’schen Verwaltung im Revier Oberndorf bei Hermsdorf eingeladen. Angesichts der großen Schäden durch Erderwärmung, Trockenheit und Borkenkäfer stünden Waldbesitzer vor den größten Herausforderungen seit Jahrhunderten, sagte sie zur Begrüßung der etwa 25 Teilnehmer.

Wald sei lebens- und überlebenswichtig, reguliert und schützt das Klima, speichert Wasser und bindet Kohlenstoffdioxid und produziere Sauerstoff. „Privatwaldbesitzer sind durch die Wald-Klima-Krise besonders gefordert. Ich will mit Betroffenen ins Gespräch kommen, wie wir ökonomische und ökologische Leistungen des Waldes für uns alle künftig besser honorieren. Dafür nehme ich gern Meinungsbilder aus unterschiedlichen Sichtweisen auf, die zu einer zielorientierten Lösung beitragen können“, ermunterte Anja Siegesmund zur Diskussion.

Ökologische Fragen eines klimagerechten Waldumbaus, einhergehend mit einer Naturverjüngung, der die Funktion des Waldes als wichtiger Wasserspeicher und langfristiger Kohlenstoffdioxidspeicher sichern kann, sowie die Frage nach einer künftig nachhaltigen Bewirtschaftung des Waldes bis hin zu unterstützenden Finanzierungsmodellen standen ganz oben auf der Gesprächsagenda.

Als Gastgeber führte Franz Straubinger, Geschäftsführer der Hatzfeldt-Wildenburg’schen Forstverwaltung, Umweltministerin Siegesmund und die Teilnehmer durch ein Teilstück des knapp 200 Hektar großen Waldareals entlang der Verbindungsstraße zwischen dem Kreisel an der Autobahnmeisterei in Hermsdorf Ost und der Siedlung Bad Klosterlausnitz. Schritt für Schritt habe man in den letzten Jahren naturgemäße Waldbewirtschaftung betrieben, durchforstet und auf Naturverjüngung gesetzt. Der einstige nahezu reine Nadelholzwald mit Fichte und Kiefer verfüge heute über etwa 20 Prozent Laubgehölz und soll künftig weiter zu einem Mischwald entwickelt werden.

„Um in Jahrzehnten Ernteerfolge erzielen zu können, müssen wir heute Waldpflege betreiben und investieren. 74.000 Mischbaumarten haben wir in den letzten Jahren gepflanzt“, so Franz Straubinger. Dazu sei ein bodenschonendes Vorgehen zum Erhalt des Ökosystems unabdingbar, weil der Boden das Kapital des Waldbesitzers sei, fügte er an. Im Kontext sieht er dabei auch das Jagdwesen, um den Verbiss junger Bäume zu minimieren.

Ökonomische Zwänge der Waldbesitzer

Um den Waldumbau voranbringen zu können, müsse man natürlich auch ökonomische Zwänge der Waldbesitzer bei der nachhaltigen Bewirtschaftung beachten, warf die Ministerin in die Debatte. Dabei gehe es um finanzielle Unterstützungen für ökologische Maßnahmen, die von Waldbesitzern erbracht werden. Diese sollen in Form einer Gemeinwohlprämie für konkrete ökologische Leistungen ausgezahlt werden. Anja Siegesmund kündigte an, eine Initiative gemeinsam mit anderen Bundesländern derzeit auf den Weg bringen zu wollen.

Die beim Waldspaziergang geäußerten Meinungsbilder, die Umweltministerin Siegesmund aufnahm, waren je nach Sichtweise unterschiedlicher Natur. Einigkeit herrschte, dass ein Waldumbau aus klimapolitischen Gründen dringend sei. Bei Fragen der Baumarten, ob ausschließlich einheimische oder auch fremde Baumarten wie Douglasie zum Einsatz kommen sollen, splitteten sich die Argumente. Ebenso beim Einsatz von Techniken für die Holzgewinnung, angefangen beim Harvester über die Seiltechnik bis hin zu Rücke-Pferden.