Hermsdorf will Bäume entlang der Autobahnen pflanzen

Hermsdorf. Aktion soll ab Frühherbst dieses Jahres starten. Helfer können sich noch melden

Nachdem Hermsdorfer Stadträte der Fraktion Bürgerinitiative „Holzland“ sechs Kindergärten der Verwaltungsgemeinschaft Hermsdorf Anfang der Woche jeweils einen Obstbaum spendiert und gepflanzt haben, sollen nun weitere Bäume im großen Stil in der Gemarkung der Holzlandstadt gepflanzt werden.

Im Frühherbst dieses Jahres soll eine große Pflanzaktion von Tausenden Bäumen in Hermsdorf starten. Das bestätigte der Bürgermeister der Stadt Hermsdorf, Benny Hofmann (parteilos), auf Anfrage dieser Zeitung. Dazu gebe es einen Stadtratsbeschluss, den man im genannten Zeitraum umsetzen wolle. Vorwiegend sollen Bäume entlang der unbebauten Streifen an den Autobahnen 9 und 4 gepflanzt werden, so der Bürgermeister. Derzeit werde die Aktion für den Herbst vorbereitet. Dazu seien unter anderem der Abschluss von Nutzungs- und Pflegeverträgen notwendig, die man derzeit auf den Weg bringe.

Die Pflanzaktion selbst werde von der Holzlandstadt in Eigenregie durchgeführt. „Es hat sich bereits eine Vielzahl an freiwilligen Helfern gemeldet, die sich am Pflanzen der Bäume beteiligen wollen. Wer sich gleichfalls an der Aktion beteiligen möchte, kann seine Bereitschaft gern im Rathaus der Stadt anmelden“, so der Bürgermeister.

Telefonische Anmeldungen im Rathaus: 036601/ 57 780