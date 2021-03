Hermsdorfer Firma investiert drei Millionen Euro in Erweiterung

Hans-Heinrich Matthias, Gesellschafter und Geschäftsführer der Tridelta GmbH sowie Klaus Lemke, Geschäftsführer der Tridelta Werkzeug- und Formenbau GmbH (TriWeFo), zeigten sich am Mittwoch erleichtert. Denn am Mittwoch, 3. März, konnte endlich der lang ersehnte Baustart für den Erweiterungsbau der TriWeFo am in der Marie-Curie-Straße 1 vollzogen werden.

In den Neubau investiert das Unternehmen – eine Tochter der Tridelta GmbH – etwa drei Millionen Euro. Mit einer Baggerschaufel wurde der symbolische Spatenstich am späten Mittag vollzogen. Der Erweiterungsbau umfasse eine 1.200 Quadratmeter große Produktionshalle aus Stahl und Beton, die neben dem Produktionsbereich über einen separaten 450 Quadratmeter großen Abmusterungsbereich verfüge werde, hebt Klaus Lemke hervor.

Im sogenannten Abmusterungsbereich werden die in der TriWeFo hergestellten hochkomplexen Werkzeugmaschinen vom Auftraggeber auf ihre Funktionstüchtigkeit überprüft. Bisher sei die Abteilung inmitten der Produktion angesiedelt. „Das ist nicht optimal und das verändern wir jetzt. Mit dem eigenständigen Bereich schaffe man Vertraulichkeit, und wir verbessern die Arbeitsbedingungen für unsere Kunden“, so Klaus Lemke. Und mit der neuen Halle schaffen wir auch für unsere Mitarbeiter verbesserte Produktionsbedingungen.

Weil mehr Platz zur Verfügung stehe, um zum Beispiel die für den Produktionsprozess notwendige Hebemittel weitläufiger anordnen zu können, erreichen wir eine bessere Übersichtlichkeit am Arbeitsplatz unserer Monteure, ergänzt er.

Im Bauvorhaben integriert ist die Errichtung eines Sozialgebäudes, der neben Sanitärbereichen, über einen Versammlungsraum sowie eine nutzbare Dachterrasse verfügt.

Entscheidung in wirtschaftlich schwieriger Zeit

Für die Investition in einer wirtschaftlich schwierigen Zeit hier am Hermsdorfer Standort habe man sich entschieden, um auch eine Botschaft zu senden. Das habe unter anderem mit dem Vertrauen zum Standort zu tun, aber auch mit Visionen. Man schaue als Familienunternehmen optimistisch nach vorn und stelle sich mit dieser Investition zukunftssicher auf, erläutert Gesellschafter Hans-Heinrich Matthias.

Nach dem Spatenstich starten auch die Tiefbauarbeiten. Wie Bauleiter Norbert Meyer informiert, er ist zugleich Geschäftsführer der Indusplan Architekten für Industrie und Gewerbebau GmbH, müssen zunächst Erdausgleichsarbeiten ausgeführt werden, weil das Gelände eine leichte Hanglage aufweise. Wobei der Aushub auf der Baustelle verbleibt und an anderen Stellen verwendet werde.

Bodengutachten haben ergeben, dass man hier auf schlechten Baugrund treffe, der für die Errichtung der Produktionshalle besondere technologische Anforderungen stelle. „So werden im Erdreich in vier Meter Tiefe sogenannte Fundamentplomben eingebracht auf die später Fundamentblöcke errichtet werden. Damit erreichen wir die erforderliche Stabilität für die Produktionshalle, in der immerhin Hebekräne auf zwei Ebenen in der Deckenkonstruktion installiert werden“, erläutert der Bauleiter.

Voraussichtlich bis Mitte Mai sollen die Tiefbauarbeiten abgeschlossen sein, der Rohbau soll im Sommer erstellt sein. Danach schließe sich, so Lemke, ein aufwändiger Innenausbau an. Herausfordernd sei der Einbau der Kräne im Deckenbereich aber auch die Installation der Haustechnik. Um das Gebäude energieeffizient versorgen zu können, installiere man ein Wärmerückgewinnungssystem, auf dem Dach bereite man den Einbau von Solarmodulen vor.

Um den Maschinenpark in der Produktion kühlen zu können, nutze man natürliche Ressourcen. Etwa 100 Kubikmeter Regenwasser werde in sechs Zisternen vorgehalten, dass die Maschinen über ein Leitungssystem mit kühlendem Wasser versorgen werde, skizziert der Geschäftsführer.

In der TriWeFo sind 70 Mitarbeiter tätig. Die Firma produziert Werkzeuge und Formen für die Automobil- und Kosmetikindustrie, die Medizin-, Elektro- und Haushaltstechnik.