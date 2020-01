Hermsdorfer Kultur- und Volkskunstverein bangt um Domizil

Seit dreißig Jahren trifft sich ein Großteil der Frauen jede Woche im ehemaligen Hermsdorfer Bus-Wartehäuschen zur Zirkelarbeit. Vor allem die Frauen, die im Keramikzirkel- beziehungsweise Mal- und Zeichenzirkel mitarbeiten, haben in dem Gebäude das ganze Jahr über ihren festen Treff. Dazu gesellen sich im Sommerhalbjahr noch Mitglieder, die sich mit Textilarbeit beschäftigen. „Im Winterhalbjahr finden sich die Textilfrauen regelmäßig im Vereinshaus in der Naumburger Straße zusammen. Weitere Keramikzirkel des Vereins sind in der Hermsdorfer Porzellanfabrik“, schildert Vereinsvorsitzende Ute Raschke.

Doch seit einiger Zeit sorgen sich Zirkelmitglieder des Vereins, die sich regelmäßig im Bus-Wartehäuschen am neuen Bus-Platz treffen, um ihr Vereinsdomizil. Denn der Zustand des Gebäudes, an dem sich an einigen Stellen unübersehbar Risse zeigen, lässt die Frauen nicht hoffnungsvoll in die Zukunft schauen.

Alternativangebote scheinen nicht geeignet

Um Hilfe zu erhalten, habe man sich schon im Februar letzten Jahres zum ersten Mal an den Bürgermeister der Holzlandstadt, Benny Hofmann, gewandt. Der Bürgermeister habe unter anderen Räume im Vereinsheim in der Naumburger Straße zur Nutzung angeboten, berichten sie. Doch für den Mal- und Zeichenzirkel sei das leider keine geeignete Alternative, meint Elisabeth Rokolya. „Der Platz reicht einfach nicht aus. Weder für das Aufstellen von Staffeleien noch um an Tischen zu malen.“ Und weil der Raum auch von anderen genutzt wird, können Arbeitsmaterialien wie Farbe, Pinsel, Gefäße bis hin zu den Bildern nicht in besagtem Vereinsheim bleiben, fasst sie die Schwierigkeit zusammen. Auch für die Keramikfrauen sei das Vereinsheim leider keine Lösung, um die Zirkelarbeit dort betreiben zu können, meint Ute Raschke.

Umgeschaut hat sich der Vorstand in der Stadt, um andere Optionen zu prüfen. So habe man unter anderem auch im Berufsschulzentrum nachgefragt. Allerdings werde das Gebäude nach Schulschluss alarmgesichert, so dass es für den Verein nicht nutzbar sei.

Stimmung ist nicht gut

Die derzeitige Situation sei für die Zirkelmitglieder mehr als unbefriedigend. „Die Stimmung ist geknickt, wir sind fast am Boden“, schildert Jutta Schubert, langjährige Vereinschefin, den Gemütszustand vieler Mitglieder. Zudem erinnern sie an Aussagen von Seiten der Stadt im Mai 2017 – in der Ostthüringer Zeitung in einem Artikel über die Sanierung des Busplatzes nachzulesen – in dem angekündigt worden war, dass das Bus-Wartehaus in die Kur genommen werden soll. Doch das habe sich bis heute nicht erfüllt, müssen sie feststellen.

Ein bisschen schwingt auch Enttäuschung mit. Denn vielfach habe sich der Verein in die Kulturarbeit der Stadt eingebracht, Ausstellungen gestaltet, einen jährlichen Tag der offenen Tür veranstaltet und bei öffentlichen Veranstaltungen der Stadt zur Bereicherung des kulturellen Angebotes beigetragen.

Schließung droht

Bürgermeister Benny Hofmann bestätigt, dass man Gespräche geführt und Alternativangebote unterbreitet habe. Eine rasche Lösung für das Wartehäuschen gebe es derzeit aber nicht. Vielmehr habe er dem Verein schriftlich mitgeteilt, dass eine weitere Nutzung des Bus-Wartehäuschens durch den Verein auf eigene Gefahr erfolge. Zudem kündigte er an, dass man im Bauausschuss über das Bus-Wartehäuschen und dem weiteren Verfahrensweg sprechen werde. Zur Diskussion stehe, ein Gutachten zur erstellen, um Auskunft über den Sanierungsumfang zu erhalten. Sei der Kostenumfang ermittelt, könne über die weitere Vorgehensweise entschieden werden, so Benny Hofmann. Im Raum stehe aus Sicherheitsgründen aber auch eine Schließung des Objekts. Aber darüber sei noch nicht gesprochen worden, ergänzt der Bürgermeister.

50 Mitglieder zählt der Kultur- und Volkskunstverein heute, dessen Ursprung einst im damaligen Kulturhaus der Keramischen Werke begründet sei. Zahlreiche Zirkel waren damals unter dem Dach der Keramischen Werke im Kulturhaus tätig. Nach der politischen Wende wurde die Vereinsarbeit im Juni 1990 im neu gegründeten Kultur- und Volkskunstverein vereint.