Hermsdorfer Porzellanfabrik: Eine Firma mit tollem Klima, in der man sich wohlfühlt

Florian Zapf (20) ist ein aufgeschlossener und hochmotivierter junger Mann, der im August eine dreijährige Ausbildung zur kaufmännischen Fachkraft in der Hermsdorfer Porzellanfabrik begonnen hat. Auf den ersten Blick erscheint dieser Fakt nicht besonders erwähnenswert zu sein. Außer, dass es der Porzellanfabrik gelungen ist, einen weiteren jungen Auszubildenden – derzeit sind es zwölf junge Leute – gewinnen zu können.

Doch bei Florian Zapf ist alles ein bisschen anders. Der 20-Jährige ist an einem Gendefekt erkrankt, die zu einer starken Beeinträchtigung des Sehvermögens geführt hat: Er ist zu 80 Prozent Sehbehindert. Seine Schulzeit verbrachte der Reichenbacher in der Hermsdorfer Regelschule. Trotz seiner Beeinträchtigung sei er dort mit entsprechender Unterstützung gut zu recht gekommen und habe mit einer 2.0 auf dem Zeugnis 2016 einen guten Regelschulabschluss erreicht, sagt er.

Drei Mal am Abitur gescheitert

Sein anschließendes Ziel, das Abitur abzulegen, scheiterte dreimal aus unterschiedlichen Gründen. Wie es für ihn weiter gehen sollte, war lange Zeit offen. Mit Steffi Friedrich von der Jenaer Arbeitsagentur für Arbeit, die mit Florian Zapf seit Ende der Schulzeit Kontakt hielt, wusste er eine kompetente Ansprechpartnerin für seinen weiteren Werdegang an seiner Seite. Unter anderem ergab sich im April diesen Jahres die Chance, ein vierwöchiges Praktikum in der Hermsdorfer Porzellanfabrik zu absolvieren. Für Sybille Kaiser, Geschäftsführerin des Unternehmens, war das Handicap des jungen Mannes kein Hinderungsgrund. Im Gegenteil. Während sich der 20-Jährige vollends begeistert vom Praktikum, den Mitarbeitern der Firma sowie den Umgang Miteinander zeigte, reifte bei Geschäftsführerin Sybille Kaiser die Idee, den jungen Mann ausbilden zu wollen. Bei Florian Zapf ‘rannte’ sie damit offene Türen ein. Schon im Mai wurde der Ausbildungsvertrag unterschrieben.

Im engem Kontakt mit der Jenaer Agentur für Arbeit wurden bis zum Ausbildungsstart technische Voraussetzungen für den jungen Mann geschaffen, damit er die die praktische Ausbildung im Ausbildungsunternehmen aber auch die schulischen Anforderungen meistern kann. Ausgestattet ist sein Arbeitsplatz mit zwei Monitoren, einem mobilen Kameralesegerät zur vergrößerten Darstellung von Schriften oder Präsentationen, einem Notebook mit spezieller Software und einer behindergerechten Tastatur, informiert die Jenaer Agentur.

Werben für Beschäftigte mit Behinderung

Weil die Porzellanfabrik Hermsdorf sich in besondere Weise seit vielen Jahren um Menschen mit Behinderung bemüht, Beschäftigung ermöglicht und mit Florian Zapf nunmehr auch einen Auszubildenden unter ihre Fittiche nehme, würdigte die Jenaer Agentur für Arbeit das vorbildliche Engagement der Porzellanfabrik mit einem „Zertifikat für erfolgreiche Inklusion“. Geschäftsführer der Jenaer Arbeitsagentur, Holger Bock, hob die vorausschauende Personalpolitik in der Porzellanfabrik hervor, in der die Menschen im Mittelpunkt stehen und die individuellen Fähigkeiten gefördert werden, sagte er. Zudem beschäftige das Unternehmen mehr Menschen mit einer Behinderung, als gesetzlich vorgeschrieben sei. Arbeitgeber mit mindestens 20 Mitarbeitern seien verpflichtet, fünf Prozent der Arbeitsplätze für behinderte Menschen vorzuweisen. „Diese Quote erfüllen noch nicht alle Arbeitgeber. Im Saale-Holzland-Kreis stehen wir bei 3,7 Prozent. Oftmals spielen Vorurteile gegenüber behinderten Arbeitssuchenden , wie, sie sind nicht so leicht integrierbar, sind unflexibel und nicht kündbar, eine Rolle. Das stimmt so aber nicht. Wer sich die Bewerber genauer anschaut, entdeckt häufig sehr motivierte und lernbereite Menschen“, sagte Bock.

Von 132 Mitarbeitern derzeit elf Menschen mit einer Behinderung

„Um die Beschäftigungsquote für Menschen mit Behinderung, auch unter dem Aspekt des Arbeitskräftemangels, in den Firmen zu erhöhen, wollen wir künftig Unternehmen verstärkt über die Möglichkeiten von Seiten der Arbeitsagentur aufklären“, so Holger Bock. Wer Menschen mit Behinderung beschäftigt oder ausbildet, erhalte eine begleitende Beratung sowie finanzielle Unterstützung. Bei der Ausbildung werden nicht nur monatliche Ausbildungszuschüsse gewährt, sondern notwendige technische Ausrüstungen für den Arbeits- oder Ausbildungsplatz finanziert, ergänzt der Geschäftsführer.

Nach Aussage von Sybille Kaiser, seien in der Porzellanfabrik von 132 Mitarbeitern derzeit elf Menschen mit einer Behinderung im Werk tätig. Auf die Auszeichnung sei sie sehr stolz. „Es ist eine Anerkennung für unsere jahrelange Vorgehensweise, die für uns aber Selbstverständlich ist“, so Kaiser. Und mit Blick auf Florian sagte sie, dass sie ihm von Anfang eine Ausbildungschance geben wollte. Er habe mit seinem Auftreten und mit seiner Art sofort überzeugt, so die Geschäftsführerin. Florian Zapf erwiderte, dass ihm seine Arbeit unwahrscheinlich viel Spaß bereite. Dafür verantwortlich seien fantastische Mitarbeiter, ein sehr gutes Arbeitsklima und eine Geschäftsführerin, die ein toller Mensch sei und bei Problemen immer eine Lösung finde. „Ich freue mich auf Arbeit zu gegen und fühle mich hier wie zu Hause“, sagte er freudestrahlend.