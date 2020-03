Stadtroda. Das Heft informiert über kühlste Plätze und Orte in Stadtroda. Zudem ist geplant, ein bis zwei Wasserspiele in der Stadt zu installieren.

Hitzeatlas für Stadtrodas Senioren ist in Arbeit

Der nächste heiße Sommer kommt bestimmt, da sind sich Meteorologen sicher. Extreme Hitze ist für den menschlichen Körper sehr anstrengend. Von Hitzebelastungen besonders betroffen sind neben Babys und Kleinkindern vor allem ältere und kranke Menschen. Damit die Generation 65 plus den Alltag in sehr warmen Zeiten besser bewältigen kann, soll in Stadtroda Ende Mai 2020 ein sogenannter „Hitzeatlas“ vorliegen.

Seit Anfang dieses Jahres arbeiten der Seniorenbeirat, das Bauamt der Stadtverwaltung Stadtroda und das Gesundheitsamt des Saale-Holzland-Kreises mit Sitz in Stadtroda an der Umsetzung des Vorhabens.

„Die Idee haben wir aufgegriffen, nachdem Ende 2019 alle Seniorenvertreter Thüringens auf einer Fachtagung des Landesseniorenrates für das Thema sensibilisiert worden sind“, sagt Wolfgang Main, der Vorsitzende des Stadtrodaer Seniorenbeirates.

Der Hitzeatlas wird aus einem Stadtplan von Stadtroda bestehen, auf dem die kühlsten Plätze und Orte dargestellt sind, sowie einem Merkblatt über vorbeugende Verhaltensweisen im Falle außergewöhnlicher und lang anhaltender Hitze.

„Man muss sich das so vorstellen“, sagt Wolfgang Main: „Auf dem Stadtplan werden sich zum Beispiel zehn Punkte befinden, an denen es kühler ist als an anderen Orten in Stadtroda. In der dazugehörigen Legende wird erklärt, dass es sich dabei zum Beispiel um den Park im Asklepios Fachklinikum, den Park an der Seniorenoase ‚Toskana‘, das Freibad oder den Fuß- und Radweg zwischen Stadtrodas Schützenhaus und Quirla mit Bänken und vielen Bäumen handelt.“

Welche die kühlsten Stellen in Stadtroda sind, das werde von Mitarbeitern im Bauamt der Stadt ermittelt. Nicht auf wissenschaftlicher Basis mit Messwerten, sondern allgemein aus Erfahrungen heraus, sagt Wolfgang Main.

Auf einem vom Gesundheitsamt des Saale-Holzland-Kreises erarbeiteten Merkblatt sind zusätzlich medizinische Ratschläge und Tipps zusammengetragen, zum Beispiel über angenehme Wohlfühltemperaturen in Räumen, den Aufenthalt im Freien sowie über Vorschläge zum Essen und Trinken in den Sommermonaten. „Der Hitzeatlas wird DIN A4-Größe haben. Wir als Seniorenbeirat werden uns um die Vervielfältigung kümmern.“

Wie Wolfgang Main informiert, soll es bei der Theorie allein nicht bleiben. „In einem zweiten Schritt ist geplant, ein bis zwei Wasserspiele zur Senkung der Temperatur an bestimmten Orten in Stadtroda zu installieren. Zum Beispiel zwischen dem Seniorenbüro und der OTZ-Lokalredaktion.“ Dort befinde sich schließlich eine relativ große versiegelte Fläche. Jung und Alt, die an der Straße des Friedens auf die Busse warten, könnten sich im Hochsommer am Wasserspiel erfrischen.

Mit Stadtrodas Bürgermeister Klaus Hempel (FWG) und dem Bauamt der Stadt sei das Vorhaben bereits besprochen worden. „Ob es noch in diesem Jahr Realität wird, hängt allerdings von der Höhe der Fördermittel ab, die wir vom Land oder vom Kreis bekommen“, sagt Wolfgang Main.