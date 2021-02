Zwölfklässler Niclas Preusche (18, links) und Fachlehrer Jörg Sapper vor der neuen Homepage des Gymansiums, waren federführend an der technischen sowie inhaltlichen Erarbeitung des neuen Internetauftrittes beteiligt.

Holzland-Gymnasium geht in die Offensive

Dass das Hermsdorfer Holzland-Gymnasium hier und da nicht den besten Ruf genieße, machte in der Vergangenheit immer mal wieder die Runde. Und wie es oftmals ist, halten sich negative Mutmaßungen zumeist hartnäckig. Dem will das Holzland-Gymnasium gegensteuern und hat dafür unter anderem eine digitale Offensive gestartet. Sucht man im Internet das Holzland-Gymnasium, stößt man auf eine brandneue Homepage. Sie besticht durch eine klare Gliederung, stellt in Rubriken die Schulangebote vor und nennt die Vorteile, die das Gymnasium zudem als kleinere Bildungseinrichtung bieten könne.