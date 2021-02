Um den weiteren Fortgang der Bautätigkeiten am neuen Kunstrasenplatz an der Werner-Seelenbinder-Straße mit einer Multifunktionsanlage sowie einer Freizeitsportfläche fortsetzen zu können, soll an der Einmündung Erich-Weinert-Straße/Am Stadion nach Angaben von Bauamtsleiter Michael Gimper der Zaun geöffnet werden, um eine Baustraße einzurichten.

Im Mai soll es in Hermsdorf am neuen Sportkomplex weitergehen

Eine zweite Bauetappe steht am Sportkomplex an der Hermsdorfer Werner-Seelenbinder-Sporthalle an. Nach der Errichtung eines neuen Kunststoffrasenplatzes im letzten Jahr, sollen in diesem Jahr weitere Bautätigkeiten auf dem Sportgelände folgen. Wie Bauamtsleiter Michael Gimper informiert, seien die Ausschreibungen auf den Weg gebracht. Entsprechend des Planungsverlaufs soll im Mai mit den Arbeiten begonnen werden, die voraussichtlich bis September dieses Jahres andauern sollen.