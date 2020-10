Ein 27-Jähriger hatte in einer Straßenbahn mehrere Fahrgäste beleidigt und wollte auch an der Endhaltestelle nicht aussteigen.

Hermsdorf/Jena. In Ostthüringen hatte es die Polizei mit mehreren Randalierern zu tun: So wütete ein 50-Jähriger in Hermsdorf trotz Hausverbot, in Jena beleidigte ein 27-Jähriger in einer Straßenbahn die Fahrgäste.

In Hermsdorfer Markt randaliert - Fahrgäste in Jena beleidigt

Ein 50-Jähriger ist am Dienstagabend in Hermsdorf unangenehm aufgefallen. Der Geschäftsführer eines Supermarktes erklärte, dass der Mann den Markt im Brückencenter betreten hatte, obwohl er dort eigentlich Hausverbot hat. Er begann zu randalieren, so dass die Polizei anrücken musste. Die Beamten versuchten, auf den 50-Jährigen einzuwirken und ihn zur Vernunft zu bringen. Völlig unbeirrt davon beleidigte und bedrohte er die Einsatzkräfte, verließ aber dann doch das Gebäude. Nichtsdestotrotz muss er sich nun wegen Bedrohung, Beleidigung und Hausfriedensbruch verantworten.

Auch in Jena hatte ein Mann seine gute Kinderstube vergessen. Ohne Mund-Nasen-Schutz und ohne ein Fahrticket zu lösen, fuhr ein 27-jähriger Geraer am Dienstagabend mit der Straßenbahn in der Saalestadt. Er belästigte zahlreiche Fahrgäste. Der Straßenbahnführer vermutete, dass der junge Mann auch an der Endhaltstelle nicht aussteigen werde. Daraufhin rief er die Polizei und bat um Unterstützung.

Als die Beamten den Mann ansprachen, erklärte er ihnen , dass er keine Lust mehr habe zu leben. Ein Notarzt überwies den Geraer ins Klinikum. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,12 Promille. Der 27-Jährige muss nun mit einer Straf- und eine Ordnungswidrigkeitenanzeige rechnen.

Weitere Polizeinachrichten aus Thüringen: