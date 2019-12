Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

In rekordverdächtiger Zeit zum Weihnachtsgeschenk

Ein Hexer ist Marko Hünniger nicht. „Ich bin aber schon schnell. Es ist halt alles eine Übungssache“, sagte der Geschäftsführer des Thüringer Weihnachtslandes, wenn er aufs Gravieren angesprochen wird. Am Wochenende, wenn im Stadtrodaer Ortsteil zwei Tage lang der 20. Gernewitzer Advent gefeiert wird, kann man ihm über die Schultern schauen.

In gefühlter Rekordzeit bringt er auf eine farbige Glastasse Namen, Figuren oder Sprüche auf. „Wir haben uns alle einiges einfallen lassen“, sagte Hünniger. Mit „wir“ meinte er das Strohatelier mit Hofladen der Agrargenossenschaft „Wöllmisse“ Schlöben, der Thüringer Denkmalhof, den Antik-Laden/Auktionshaus am Ortseingang sowie den Kristallhof Gernewitz.

Und das Wort „Wir“ will Hünniger, der sich in diesem Jahr diesmal stärker in die Vorbereitung des zweiten Advent-Wochenendes eingebracht hat, als eine Art Werbegemeinschaft verstanden wissen. „Wir sind ein kleiner Ort mit einer überschaubaren Anzahl an Gewerbetreibenden. Aber diese Unternehmen können nicht nur gut miteinander. Sie wollen auch etwas für den Ort und für deren Bürger tun. Hinzu kommt, dass wir Bedingungen haben, um die uns andere Veranstalter in anderen Städten beneiden würden. So schön der Weihnachtsmarkt in Jena sicher ist, ein solches Umfeld, wie bei uns, mit dem Strohatelier oder dem Denkmalhof oder auch mit unserem Weihnachtsland kann man dort halt nicht finden“, sagte Hünniger.

Dass es weitergeht mit dem Gernewitzer Advent, kann Hünniger nur begrüßen. „Ich war schon etwas enttäuscht, als ich erfuhr, dass man sich Gedanken macht, ob der Gernewitzer Advent überhaupt fortgesetzt wird.“ Für Hünniger war der Punkt gekommen, sich noch stärker einzubringen, vor allem im Vorfeld der Veranstaltung. „Vielleicht kam ja die Hiobsmeldung vom drohenden Aus genau zur richtigen Zeit. Die Veranstaltung geht jetzt schon ins 20. Jahr. Das ist eine unheimlich lange Zeit. Da braucht es vielleicht auch mal den einen oder anderen neuen Impuls.“

20. Gernewitzer Advent, Sonnabend und Sonntag, von 13 bis 19 Uhr