Stadtroda/Eisenberg/Hermsdorf. In Geschäften in Stadtrodas Altstadt wie im Schuhgeschäft Bräunel oder im Textilgeschäft „Stoffwexxel“ war am Freitag niemand mehr anzutreffen.

In Stadtroda, Hermsdorf und Eisenberg sind die Städte leer

Um die Verbreitung des Coronavirus einzudämmen, müssen auch im Saale-Holzland-Kreis Geschäfte schließen, die nicht der Grundversorgung der Menschen dienen.

„Die Stadt ist tot“, sagte gestern Heike Herold vom Blumen- und Floristikfachgeschäft in Stadtroda. Sie

Ein ungewohntes Bild: Vor dem Blumenladen Herold in Stadtroda sind nicht, wie üblich, Pflanzen und Blumen aufgebaut. Foto: Ute Flamich

selbst war gerade dabei, ihren Laden für die vermutlich wochenlange Schließung vorzubereiten. „Ich werde trotzdem alle zwei, drei Tage herkommen, um zum Beispiel die Zimmerpflanzen im Geschäft zu pflegen.“ Weil sie breit aufgestellt ist, werden bei ihr wohl keine Blumen und Pflanzen verderben. „Ich bediene den Tälermarkt in Ottendorf und den Getränkehandel in Tröbnitz, die ja weiterhin geöffnet sein dürfen. Ebenso beliefere ich die Tankstelle in Stadtroda, und auch für Bestattungen bieten wir nach wie vor Trauerkränze und Blumenschmuck an.“ Schnittblumen habe sie schon vorab weniger eingekauft. „Auch wenn für uns Blumenhändler jetzt im Frühjahr und vor Ostern normalerweise die Zeit ist, in der gut gekauft wird und in der wir richtig viel Geld verdienen müssen, um über die Monate zu kommen, finde ich es gut, dass sich jetzt alle erst einmal zurückziehen müssen.“ Heike Herold will nun für ihre Mitarbeiterin und sich Kurzarbeit beantragen. „Es nützt jetzt nichts, den Kopf hängen zu lassen. Ich denke mal, dass wir das schon schaffen.“

Dinge anpacken, für die sonst keine Zeit bleibt

Eine nette Geste: Die Tourist-Information Stadtroda verschenkt Bücher gegen die Langeweile in Corona-Zeiten. Foto: Ute Flamich

In anderen Geschäften in Stadtrodas Altstadt wie im Schuhgeschäft Bräunel oder im Textilgeschäft „Stoffwexxel“ war niemand mehr anzutreffen. Mit Aushängen informieren die Gewerbetreibenden dort über die Schließung ihrer Läden. In der Holzlandbuchhandlung hielt Inhaberin Gabriele Linse noch die Stellung. „Ich sehe schon ein, dass die Verfügung jetzt eingehalten werden muss. Allerdings habe ich in Stadtroda täglich nur etwa zehn bis zwölf Kunden im Laden und die kommen nicht alle gleichzeitig.“ Einen Online-Vertrieb für ihre Bücher habe sie nicht. „Einen Monat könnte ich finanziell schon überbrücken. Bisher weiß ja noch niemand, wie lange die Krise anhalten wird.“ Sie habe vor, wöchentlich mittwochs und freitags in ihr Geschäft zu kommen, um nach dem Rechten zu sehen. „Schließlich ist bei mir schon zweimal versucht worden einzubrechen.“ Außerdem wolle sie die Dinge anpacken, für die sonst keine Zeit bleibt. „Ich werde zum Beispiel mal wieder richtig schön sauber machen und die Schaufenster neu dekorieren. Die ganze Situation ist schon sehr kopflastig und ich finde, dass auch zu viel Angstmache dabei ist.“

„Hysterie ist völlig fehl am Platz“

„Die Stadt ist leer“, sagte gestern auch Monika von Thaler vom Geheimtip Thaler im Steinweg in Eisenberg. „Wir versuchen weiterhin unser Geschäft offen zu halten. Gerade Tee wird dieser Tage verstärkt bei uns gekauft.“ Auch sie halte die vom Land verordneten Maßnahmen für richtig und wichtig. „Da reicht die Phantasie ja nicht aus, wo das noch alles hinführen kann. Das weiß ja kein Mensch. Wir müssen jetzt von Tag zu Tag schauen, wie sich das Ganze entwickelt.“ Hysterie halte sie aber für völlig fehl am Platz. „Mir ist jetzt besonders wichtig, telefonischen Kontakt zu allen möglichen Leuten zu halten. Vor allem bei den Freunden, die alleine leben, werde ich jetzt noch öfter durchklingeln. Ich finde es auch wichtig, dass die Leute, gerade Familien mit Kindern, regelmäßig an die frische Luft gehen. Sie sollen sich nicht mit anderen treffen, aber raus in den Wald und in die Natur gehen und sich bewegen.“

Ordnungsamt und Polizei zur Aufklärung in Hermsdorf und Bad Klosterlausnitz im Einsatz

Hermsdorfs Bürgermeister Benny Hofmann. Foto: Andreas Schott

In Hermsdorf setzt Bürgermeister Benny Hofmann (parteilos) auf Aufklärung. „Schon seit zwei Tagen sind Mitarbeiter vom Ordnungsamt und der Polizei unterwegs, um zum Beispiel mit den Gewerbetreibenden zu sprechen und darauf hinzuweisen, was nun zu beachten ist. Diesbezüglich arbeiten wir auch mit der Gemeinde Bad Klosterlausnitz zusammen“, sagte er. Deutlich spürbar seien die Einschränkungen in der Stadt, die sonst ein sehr lebendiges Vereinsleben habe. „Die Gaststätten haben alle geschlossen, das Vereinsleben ist auf null heruntergefahren, und auch in den größeren Geschäften wie im Globus-Markt in Hermsdorf sind deutlich weniger Menschen unterwegs, wie mir die Globus-Geschäftsleiterin Frau Götze in einem Telefonat sagte.“

„Ruhe und Vernunft bewahren“

Auch sämtliche Besuche zu Geburtstagen und Jubiläen habe der Bürgermeister derzeit eingestellt. Auf eine Glückwunschkarte aus der Stadtverwaltung müssten die Jubilare aber nicht verzichten. „Die Stadtverwaltung arbeitet auch weiterhin, alle Sachgebiete sind abgedeckt. Bis dieser bislang unterschätzte und viel benannte ‚Stresstest‘ unter Kontrolle ist, rufe ich alle Einwohner auf, mit Ruhe und Vernunft auf die Lage einzugehen“, sagte Bürgermeister Benny Hofmann.