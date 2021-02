Das Berufsschulzentrum Hermsdorf Schleiz Pößneck am Standort in Hermsdorf.

Informationstage per Telefon am Berufsschulzentrum Hermsdorf

Hermsdorf. Das Berufsschulzentrum Hermsdorf-Schleiz-Pößneck wird in diesem Jahr neue Wege für die Ausbildungsberatung gehen. Weil die anhaltende Corona-Pandemie den Besuch von Berufs- und Ausbildungsmessen genauso behindert wie die zeitnahe Durchführung eines Tages der offenen Tür, möchten die Mitarbeiter der Schule alle Ausbildungssuchenden telefonisch informieren.

Wer mehr über die Ausbildungsangebote, Inhalte, Zugangsvoraussetzungen, Fördermöglichkeiten und Rahmenbedingungen am Berufsschulzentrum erfahren möchte, kann am Dienstag, 2. März, und am Mittwoch, 3. März, jeweils in der Zeit von 9 bis 14 Uhr im Hermsdorfer Schulteil anrufen. Schulleiter und Fachlehrer werden an mehreren Telefonen Rede und Antwort stehen und beispielsweise auch über Wohnmöglichkeiten in Hermsdorf, Schleiz und Pößneck Auskunft geben.

"Auf diese Weise können alle zukünftigen Schulabgänger, Ausbildungssuchende und Weiterbildungswillige Informationen erhalten zu den Fachrichtungen Gestaltung, dazu gehören Medien, Grafik, Design und Werbung, sowie Informatik, Keramik, Hauswirtschaft, Holz-, Metall-, Textil- und Bautechnik, Wirtschaft und Verwaltung und den Sattlerberuf", sagt Stephan Berthel, der stellvertretende Schulleiter des Berufsschulzentrums Hermsdorf-Schleiz-Pößneck. Jeder, der kreativ ist oder später beruflich mit modernen Medien umgehen möchte, aber auch, wer eher kaufmännisch interessiert oder handwerklich begabt ist und an technischen Anwendungen Interesse hat, finde Anregungen für verschiedene berufliche Perspektiven oder weiterführende Ausbildungschancen.

Fragen können Bewerber und Interessierte am 2. und 3. März jeweils von 9 bis 14 Uhr stellen unter den Rufnummern 036601 / 47404, 47405 oder 47402. Zusätzliche Informationen sind jederzeit - also unabhängig von den zwei Informationstagen - erhältlich unter www.sbsz-hsp.de, der Nummer 036601 / 47402 sowie per E-Mail an sb@sbsz-hsp.de.