Jägerschaft Stadtroda plädiert für zentrale Wildvermarktung

Insgesamt 49 vom Friedrich-Löffler-Institut bestätigte Fälle von Afrikanischer Schweinepest (ASP) in Wildschweinbeständen werden in Brandenburg gemeldet, rund 2200 Quadratkilometer Wald und Flur sind zum Risikogebiet erklärt worden: Auch unter den Mitgliedern der Jägerschaft Stadtroda wächst täglich die Sorge, dass die Seuche bis nach Ostthüringen getragen werden könnte. „Zahlreiche Jagdpachten grenzen unmittelbar an stark genutzte Transitstrecken, konkret an die Autobahnen A4 und A9. Inzwischen wissen wir ja, dass das Einschleppen der Seuche in einen Wildtierbestand großteils durch Unachtsamkeit des Menschen geschieht“, sagt Stephan Böhl, Vorsitzender der Jägerschaft Stadtroda.

Schwarzwildbestände stetig gewachsen

Ein von Lkw-Fahrern weggeworfenes Stück Schinkenfleisch – verseucht mit Schweinepest-Erregern – reicht aus, um aus dem Holzland ein ASP-Hochrisikogebiet zu machen. Das Problem: Trotz intensiver Bejagung und immer größerer Strecken sind die Schwarzwildbestände im Einzugsbereich der Jägerschaft Stadtroda seit den 1960er Jahren stetig gestiegen. „Wir dürfen davon ausgehen, dass die Frühjahrsgrundbestände beim Schwarzwild bei vier bis acht Stück pro 100 Hektar gelegen haben“, sagt Böhl. Allein in einem 350 Hektar großen Jagdbezirk in den Seitentälern seien seit Beginn der neuen Jagdsaison am 1. April bislang über 20 Stück Schwarzwild zur Strecke gebracht worden. „Hauptgrund für die hohen Bestände ist in der Region die Gemengelage von landwirtschaftlichen Flächen in Verbindung mit ausgedehnten Waldbeständen. „Energiereicher Fraß auf den Feldern und sichere Rückzugsgebiete lassen die Schweinebestände wachsen.“

Fleischvermarktung zeitweise schwierig

Die immer näher rückende ASP-Gefahr aus Brandenburg bringt die Jäger in eine besondere Zwickmühle: Zwar findet eine intensive Bejagung von Schwarzwild statt, auch um die Bestände im Griff zu behalten. Indes, was die Vermarktung des hochwertigen Fleisches angeht, kommt man oft an Grenzen. „Alle wollen über Weihnachten einen Wildschweinbraten, aber außerhalb dieser Zeit kommen die Jäger auch mal in Situationen, wo der Verkauf schleppend geht, gerade in der warmen Jahreszeit“, sagt Böhl. Der rasche Verkauf von Wildbret über das gesamte Jagdjahr sei nicht gegeben. „Der Flaschenhals kommt, wenn das Stück Schwarzwild in der Kühlkammer hängt.“

Böhl hält es deshalb für ratsam und dringend geboten, dass gerade vor dem Hintergrund von ASP den Jägern Hilfestellungen gegeben werden, wie sie ihr hochwertiges Wildbret besser und schneller vermarkten können. „Eventuell ist ja die Gründung von Genossenschaften ein Ansatz“, sagt er. Schließlich müsse man auch bedenken, dass die Jäger in ihrer Freizeit der Hege und Pflege des Wildes und der Jagd nachgehen würden.

Angst vor einem Preiseinbruch

Zudem geht in der gut 160 Mitglieder zählenden Jägerschaft Stadtroda die riesige Sorge um, dass hochwertiges Schwarzwildfleisch wie in Brandenburg für 50 Cent das Kilogramm sprichwörtlich verramscht wird, nur um das Fleisch loszubekommen. „Wir wollen einen vernünftigen Preis bei den Endkunden erzielen.“ Derzeit liegen die Preise für erlegte Schwarzkittel in Thüringen bei 2 Euro bis 3,50 Euro das Kilogramm.

Sinkt der Preis, weil wegen eines ASP-Ausbruchs in Thüringen massenhaft Schwarzwild zur Strecke gebracht wird, fürchtet Böhl, dass etliche Jäger lieber zu Hause bleiben statt auf den Hochsitz zu gehen. „Es widerspricht der Ethik eines Jägers, einfach so Tiere totzuschießen.“ Dann seien Berufsjäger, die Polizei oder die Armee an der Reihe. „Wir brauchen eine echte Strategie, wie man Tierseuchenschutz und alle anderen Themen vernünftig unter einen Hut bekommen kann.“