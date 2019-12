Jenaerin will 60. Geburtstag in New York feiern

Sabine Voigt aus Jena hat einen großen Wunsch: einmal nach Amerika reisen. „Meinen 60. Geburtstag möchte ich in New York feiern“, sagt die 58-Jährige und ergänzt: „Ich bin noch nie geflogen.“ Ein ebenso wichtiges Anliegen sei ihr, noch ein paar Jahre in der Roda-Werkstatt Stadtroda verbringen zu können. „Ich fühle mich hier wohl und habe hier Freunde gefunden.“

Dass die 58-Jährige eine Arbeitsstätte für Menschen mit einer psychischen Beeinträchtigung besucht ist verschiedenen Lebensumständen geschuldet. „Ich hatte große Probleme in der Ehe, meine Kinder waren viel krank, deshalb war ich eine ganze Zeit lang zu Hause. Dann ist mein Vater gestorben. Das habe ich nicht so richtig verarbeiten können.“

Sabine Voigt wurde psychisch krank. Im Juli 2009 kam sie auf Empfehlung ihrer Psychiaterin in die Roda-Werkstatt. In der Hauswirtschaft fand sie Beschäftigung mit unter anderem dem Bügeln von Hemden, Wäsche waschen, der Reinigung, aber auch mit Tätigkeiten im Bereich der Montage. „Ich habe damals zum Beispiel für die Firma Sanit in Eisenberg Toilettenschwimmer zusammengesetzt.“ Auch kochen, backen und der Umgang mit der Nähmaschine gehörten zu ihren Aufgaben. „Irgendwie“, sagt Sabine Voigt, „ist mir dann alles über den Kopf gewachsen. Die Arbeit, das wurde mir alles zu viel.“ Deshalb verließ sie Ende des Jahres 2013 die Werkstatt.

2013 Hochzeit im Jenaer Rathaus

Monate zuvor, am 8. Mai 2013, erlebte Sabine Voigt noch einen der schönsten Tage. „Ich habe meinen Mann im Rathaus in Jena das Jawort gegeben“, erzählt sie. „Wir hatten herrlichstes Wetter.“ Kennengelernt hat sich das Paar nur etwa eineinhalb Jahre zuvor in der Holzmarkt-Passage in Jena. „Er saß da immer mit seinem Vater und irgendwann sind wir ins Gespräch gekommen. Es hat sich alles einfach so ergeben. Er hat mir einen Heiratsantrag gemacht und ich habe Ja gesagt.“

Doch ganz ohne Arbeit fühlte sich Sabine Voigt nicht wohl. Der Zufall wollte es, dass sie Kerstin Leinweber, die in der Roda-Werkstatt für die berufliche Bildung zuständig ist, in der Jenaer Innenstadt traf. „Ich erzählte ihr, dass ich Sehnsucht nach der Werkstatt habe“, sagt Voigt. Damit war der erste Schritt zurück ins geschützte Arbeitsumfeld getan. Etwa ein Jahr verbrachte die Jenaerin noch in der Tagesstätte Stadtroda, bevor sie im Januar 2018 zurück in die Werkstatt konnte. Dort ist sie seitdem im Bereich der Montage I beschäftigt – mit verkürzter Arbeitszeit von fünf Stunden am Tag. Momentan wickelt und verdrillt sie beispielsweise Kabel und ist auch am Zinnbad im Einsatz. Als begleitende Maßnahmen singt sie im Chor der Werkstatt und nimmt immer donnerstags am autogenen Training teil. Ein Jahr lang (bereits 2012) war sie auch Mitglied im Werkstattrat.

Hobby: das Sammeln von Engeln

Sabine Voigt ist ein Familienmensch. Sie hat zwei Kinder und drei Enkel im Alter von 14, zehn und sieben Jahren. Eine ihrer Enkeltöchter ist großer Fan von Bibi-Darstellerin Lina Larissa Strahl. „Mit ihr bin ich viel unterwegs, damit sie ihr Idol treffen kann.“ Eine Sammelleidenschaft hat die 58-Jährige auch. „Ich häufe Engel an. Egal, aus welchem Material sie sind. Die stehen bei mir überall, in der Stube, im Schlafzimmer, dort, wo Platz ist. Ich habe mal einen Engel zum Geburtstag geschenkt bekommen, seitdem sammle ich.“

Dass sie noch einmal auf dem sogenannten „regulären“ Arbeitsmarkt tätig sein wird, daran glaubt sie nicht. Dabei hat Sabine Voigt zunächst eine Lehre zum Teilfacharbeiter für Holztechnik in den Möbelwerken in Eisenberg absolviert. Später wechselte sie nach Jena ins VEB Carl Zeiss, wo sie Facharbeiterin für Lager- und Umschlagsprozesse wurde. Bis 1984 war sie dort auch tätig. Nach der Elternzeit allerdings sei sie nicht nach Jena zurückgekehrt, habe stattdessen auf dem Geflügelschlachthof in Hainspitz gearbeitet. „Tja, und dann bekam ich die Diagnose, dass ich eine psychische Erkrankung habe“, sagt sie. Mittlerweile könne sie es nicht mehr vorstellen, andernorts als in der Roda-Werkstatt tätig zu sein.