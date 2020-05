An einer Ampel in Kahla kommt es zu einem „Streit“. (Symbolbild)

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kahla: Genervter Autofahrer legt Rückwärtsgang ein und rammt hupendes Fahrzeug

Zu einem etwas ungewöhnlichen Unfall kam es am Montag gegen 10.45 Uhr in Kahla. Wie die Polizei mitteilt, standen zwei Fahrzeuge in der Christian-Eckardt-Straße an einer roten Ampel. Beide wollten nach links auf die Bundesstraße abbiegen.

Als die Ampel auf grün umschaltete, fuhr das vordere Fahrzeug aber nicht los. Daraufhin hupte das dahinter befindliche Auto, um auf die grüne Ampel hinzuweisen. Plötzlich legte der Fahrer des vorderen Autos den Rückwärtsgang ein, fuhr gegen das hupende Auto und verließ anschließend die Unfallstelle.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen:

Radfahrerin wird bei Überholmanöver schwer verletzt

8-jähriges Kind in Gera angefahren