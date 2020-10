Eisenberg. Eigentümerin hofft auf Finder und bietet Finderlohn von 300 Euro an

Kette mit Anhänger in Eisenberg verloren

Martina Brix wandte sich hilfesuchend an unsere Redaktion, mit der Bitte um Unterstützung. Am vergangenen Wochenende, 10./11. Oktober, habe sie bei einer Durchreise Station in der Kreisstadt Eisenberg gemacht und im Eisenberger „Mycityhotel“ übernachtet. Seitdem vermisst sie eine Kette mit Anhänger (siehe Bild), die sie offenbar verloren habe. Sie beschreibt die Kette und die Einfassung als silberfarben, der Stein sei dunkelgrün und durchsichtig.

An besagtem Wochenende habe sie das italienische Restaurant sowie den Edeka-Markt besucht. Nachfragen im Hotel sowie in den aufgesuchten Einrichtungen seien leider erfolglos geblieben, erzählt sie.

Wie Martina Brix sagte, sei sie sehr verzweifelt, weil die Kette ein altes Erbstück von ihren Großeltern sei. „Es ist das Einzige, was mir von ihnen geblieben ist. Viele Erinnerungen sind damit verbunden“, erklärte Martina Brix unter Tränen bei einer Nachfrage unserer Redaktion. Jetzt hofft sie, dass jemand die Kette mit Anhänger gefunden hat und sie das Erinnerungsstück gegen einen Finderlohn von 300 Euro zurückerhalten kann.

Martina Brix ist per E-Mail erreichbar: martina.brix@gmail.com sowie telefonisch unter der Nummer 0152/24 88 01 77.