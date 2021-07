Zur Fohlenschau im Hof der Familie Schröder in Hermsdorf wurden am Freitag fünf Fohlen für das am 17. und 18. Juli bevorstehende Fohlen-Championat von Experten bewertet. Mädchen und Jungen aus Kindereinrichtungen in Weißbach und Hermsdorf sowie Schüler aus der Friedensschule verfolgten die Präsentation.