Kommentar: Gefährliche Entwicklung

Nicht nur beim Blinden- und Sehbehindertenverband im Saale-Holzland ist man von Zukunftssorgen geplagt. Der Vorstand geht auf ein Durchschnittsalter von 70 Jahren zu - klar, dass in diesem Lebensabschnitt auch die Engagiertesten einmal sagen, man habe über das Ehrenamt genug für die Gesellschaft geleistet

Aber auch in anderen Bereichen des Ehrenamtes mangelt es an Bereitwilligen, Verantwortung in unterschiedlichsten Positionen zu übernehmen. Es ist ein gesellschaftliches Phänomen, das sich da breitmacht und Grund zu Sorge gibt. Denn: Ohne Ehrenamt fehlt der Kitt, der diese Gesellschaft zusammenhält.

Längst auch hat die Politik erkannt, dass hier eine gefährliche Entwicklung in Gang gekommen ist. Um dieser Entwicklung gegenzusteuern, bedarf es noch nicht einmal in erster Line Geld, sondern ehrlicher Anerkennung der ehrenamtlichen Arbeit. Ehrliche Anerkennung bedeutet dabei nicht, salbungsvolle Worte zu sagen, sondern Ehrenamtler bei ihrer Arbeit bestmöglich zu unterstützen.