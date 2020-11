So richtig Spaß macht das Leben gegenwärtig nicht. Corona ist allgegenwärtig und spaltet das Land in Verweigerer und jene, die sich aus unterschiedlichsten Gründen berechtigt Sorgen um ihre Gesundheit machen. Harte Zeiten auch für die Gastronomen, die wieder einmal einen Spagat hinlegen müssen, um nicht vollends unter die Räder zu kommen. Kann man da noch witzig sein?

Man kann, weil das Leben selbst dafür sorgt. Beispiel Autobahnüberquerung Hermsdorf-Süd. Hier sorgte der massenhafte Protest von Radfahrern, welche die Sperrung der Brücke für ihresgleichen als einen Schildbürgerstreich par excellence bezeichneten, dafür, dass die Straßenverkehrsbehörde des Saale-Holzland-Kreises das Verbot wieder umgehend kassierte. Wirklich schade, dass man die Allzweck-Verbotswaffe Corona hier nicht zur Anwendung bringen konnte.

Aber wer weiß, was noch alles auf uns zukommt. In Dänemark ließ man Tausende Nerze auf Farmen töten, weil diese mit einer neuartigen Corona-Mutation infiziert waren. Sind als nächstes Kaninchen oder Gänse dran? Besser man schlachtet schon jetzt und friert seinen Weihnachtsbraten vorsichtshalber ein. Sicher ist sicher, sagte meine Großmutter in brenzligen Zeiten immer.

Auf Nummer sicher sollte man auch wegen Weihnachten gehen. Inzwischen mehren sich ja die Gerüchte, dass der Lockdown möglicherweise vor den Feiertagen nicht halt machen könnte. Von knallharten Kontaktverboten ist die Rede. Weihnachten allein zu Hause? Das muss nicht sein. Einfachste Variante: Man stellt sich in diesem Jahr einfach mehrere Weihnachtsbäume in die Stube. Mit denen kann man sich dann Heiligabend nach Herzenslust unterhalten. Widerspruch oder gar Einwände sind ausgeschlossen, ein Familienstreit ebenso. Außerdem braucht man keine Angst um den Weihnachtsbraten haben.

Ach ja, Silvester. Böllern steht ja nun mittlerweile auch unter Verdacht, ein Corona-Hotspot zu sein. Mal ernsthaft: Standen Sie schon mal zu dritt eng umschlungen neben einem Feuerwerk? Fehlt bloß noch, dass elektrisches Licht Ansteckungen befördert. Wenn, dann sehe ich für die Zukunft wirklich schwarz.