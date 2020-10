Die Afrikanische Schweinepest – so scheint es derzeit – frisst sich langsam in die deutschen Schwarzwildbestände. Kaum ein Tag vergeht, an dem das Löffler-Institut aus Brandenburg nicht neue ASP-Fälle meldet. Das lässt auch bei der Jägerschaft Stadtroda die Alarmglocken schrillen.

Denn die Jagd ist nicht nur ein aufwendiges, sondern auch preisintensives Unterfangen. Neben der Ausrüstung müssen Pacht und Versicherungen bezahlt werden, kommt es zu einem größeren Wildschaden in der landwirtschaftlichen Flur, steht der Jäger ebenfalls in der Verantwortung. Hinzu kommen die Aufwendungen für die Hege des Wildes. Unterm Strich kommt so ein gehöriger Batzen Geld zusammen, der zumindest zum Teil über den Verkauf von hochwertigem Wildbret abgedeckt werden kann.

Kommt es zu einem ASP-Ausbruch im Holzland, wäre diese Einnahmequelle plötzlich weg. Zum einen, weil dann die Preise für Schwarzwild bei drastischer Bejagung wegen des Überangebotes in den Keller rauschen, zum anderen weil Jagd in ASP-Kernzonen verboten ist. Es ist also ein Gebot der Stunde, dass politisch Verantwortliche mit den Jägern jetzt reden, wie man im Vorfeld mehr Schwarzkittel erlegen und zu vernünftigen Preisen an den Endkunden verkaufen kann. Eine rasche Lösung wäre im Interesse aller.