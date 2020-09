Konzerthöhepunkt für junge Musikanten in Stadtroda

Übungsstunde am gestrigen Vormittag: In der Außenstelle Stadtroda der Kreismusikschule erlernen seit einem Jahr Mädchen und Jungen aus der Stadtrodaer Grundschule „Milo Barus" in einer Streicherklasse das Musizieren auf der Geige beziehungsweise dem Kontrabass.

Stadtroda. Schüler der Stadtrodaer Grundschule „Milo Barus“ haben in der Kreismusikschule ein Instrument erlernt und wollen am 6. Oktober ihr Können zeigen.

Gefühlvoll zupften und strichen am Mittwoch, 16. September, Mädchen und Jungen aus der dritten Klasse der Stadtrodaer Grundschule „Milo Barus“ mit dem Bogen über die Saiten der Geigen beziehungsweise des Kontrabasses. Für die Grundschüler stand gestern im Rahmen des Schulunterrichtes das Instrumentenspiel in der Stadtrodaer Außenstelle der Kreismusikschule auf den Stundenplan. Aufmerksam folgten die Acht- bis Neunjährigen den Hinweisen von Ute Adler, sie ist die Stadtrodaer Außenstellenleiterin der Kreismusikschule, um das Gesagte musikalisch umzusetzen. Und ein Ziel haben die Musikbegeisterten auch schon vor den Augen. Am Dienstag, 6. Oktober, wollen die Mädchen und Jungen ihr in der Musikschule erworbenes Können bei einem Konzert in der Turnhalle der Grundschule vorführen.