In einer Krangondel schwebte der Weihnachtsmann am Uniklinikum Jena gestern zu krebskranken Kindern, die derzeit stationär behandelt werden und die wegen Corona keinerlei Besuch empfangen dürfen.

Jena/Albersdorf. Dachdeckermeister Thomas Geisenhainer lässt den Weihnachtsmann per Kran am Klinikum Jena die kleinen Patienten besuchen. Auch ausgewählte Familienangehörige von zwei Kindern konnten für kurze Zeit von der Gondel aus Kontakt aufnehmen.

Weihnachtsmann besucht krebskranke Kinder in Jena per Kran

Dachdeckermeister Thomas Geisenhainer und sein Team haben etwas geschafft, was in Corona-Zeiten eigentlich gar nicht möglich ist: Über eine an einem großen Kran hängende Gondel stattete gestern der Weihnachtsmann mehreren krebskranken Kindern, die derzeit am Universitätsklinikum Jena behandelt werden, einen luftigen Besuch ab, indem er vor den Fenstern der Patientenzimmer auftauchte. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.