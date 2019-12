Land sieht sich wegen Kleinkläranlagen im Saale-Holzland-Kreis nicht in der Pflicht

Unter den Mitgliedern der Bürgerinitiative in Schöngleina, die sich jahrelang erfolgreich gegen den vom ZWA „Thüringer Holzland“ angeordneten Bau von vollbiologischen Kleinkläranlagen (KKA) zur Wehr gesetzt hatten, dürfte sich in diesen Tagen doppelte Genugtuung breit machen. Nicht nur, dass die Schöngleinaer noch vor der Verabschiedung des Thüringer Wassergesetzes den Bau einer zentralen Kläranlage für den Ort durchgesetzt hatten: Nach dem neuen Gesetz hätte in Schöngleina ohnehin eine zentrale Anlage gebaut werden müssen. Hätte man dem Drängen des ZWA nachgegeben, wäre aber bereits die Masse der Grundstücke mit Kleinkläranlagen ausgestattet.

Bollberg kündigt Protest an

So wie in Tröbnitz oder in Bollberg, wo die Einwohner alles andere als begeistert sind, dass ihre Dörfer nun an zentrale Kläranlagen angeschlossen werden sollen. Bollbergs Ex-Bürgermeister Walter Rosenkranz, der seit diesem Jahr mit CDU-Mandat im Stadtrodaer Stadtrat sitzt, ist jedenfalls stinksauer. „Wir waren eine von den ersten Gemeinden, deren Bürger vor vier Jahren unter Androhung von Strafen dazu gezwungen wurden, vollbiologische Kläranlagen zu errichten. Das hat die meisten Leute hohe vierstellige und zum Teil fünfstellige Summen gekostet. Bei den damaligen Bürgerversammlungen wurde uns zugesichert, dass unsere Gemeinde zu keiner Zeit an eine zentrale Kläranlage angeschlossen werden soll und kann und aus diesem Grund der Bau von Kleinkläranlagen notwendig sei. Die Leute, mit denen ich bisher im Dorf gesprochen habe, sind alle bereit gegen einen zentralen Anschluss zu kämpfen, denn es kann nicht sein, dass wir erst gezwungen werden, jeder eine eigene Anlage zu bauen und ein paar Jahre später kommt dann der ZWA und sagt „April, April- es wird alles wieder anders“ und wir sollen ein zweites Mal bezahlen“, sagt Rosenkranz.

ZWA hat bei Kleinkläranlagen überzogen

Olaf Möller (Grüne), Staatssekretär im Thüringer Umweltministerium, kann den Frust der Kleinkläranlagenbesitzer voll verstehen, er sieht aber das Land hier nicht explizit in der Pflicht. Dass es gerade im Verbandsgebiet des ZWA „Holzland“ zu diesen Problemlagen komme, führt er auf die damalige Strategie des Verbandes zurück. „Der ZWA hat bei den Kleinkläranlagen überzogen und eine Gesetzeslücke ausgenutzt“, sagt Möller. Eigentlich sei die damalige Kleinkläranlagenregelung auf Industrieanlagen bezogen gewesen, bei denen unterschiedliche Abwassermengen anfielen. Mit dem Thüringer Wassergesetz habe man das Solidaritätsprinzip wieder eingeführt, indem Orte mit mehr als 200 Einwohnern zwingend an zentrale Kläranlagen anzuschließen seien.

Doch müsste nun Thüringen nicht auch regeln, wie mit Kleinkläranlagen in Orten zu verfahren ist, in denen künftig doch eine zentrale Kläranlage gebaut werden muss? „Wir können das gar nicht, das wäre ein Eingriff in die kommunale Selbstverwaltung“, sagt Möller. „Das Gesetz ist fertig, ich kann als Land nicht einfach Kraft meiner Wassersuppe sagen, ihr müsst das so oder so machen.“ Man habe kaum eine Möglichkeit, hier einzugreifen. Gleichwohl sei dem Ministerium die Problematik bekannt, man sei in Gesprächen. „Ich werde noch mal mit der Arbeitsgruppe Abwasser reden.“

Viele offene Fragen zu klären

Zu klären gibt es vieles: Beispielsweise, ob Besitzer von Kleinkläranlagen mit einer Entschädigung rechnen können, wenn ihr Grundstück vorfristig an eine zentrale Kläranlage angeschlossen wird. Könnte man die Investitionen nicht einfach mit den Anschlussgebühren verrechnen? „Das könnte eine sinnvolle Regelung sein“, sagt Möller, der aber darauf verweist, dass solche Überlegungen in den einzelnen Kommunen beziehungsweise in den Zweckverbänden geführt werden müsse, in denen sich die Orte zusammengeschlossen hätten. „Um beim Beispiel des ZWA zu bleiben: Der Zweckverband ist Erfüllungsgehilfe, mehr nicht. Wie man das Problem löst, dies müssen die Gemeinden untereinander klären.“ Wichtig sei, dass man auf die jeweilige Situation des Betroffenen eingehe. „Wir brauchen angepasste Lösungen.“

Zeit geht nicht zurück zu drehen

Kann sich das Land aus der Verantwortung bei den Kleinkläranlagen stehlen, wenn man einerseits auf die Unantastbarkeit der kommunalen Selbstverwaltung verweist, andererseits aber den Gemeinden bei der Abwasserbeseitigung über das Thüringer Wassergesetz klare Vorgaben macht, wie diese technologisch zu erfolgen hat? Man habe als Ziel die Wiedereinführung des Solidarprinzips vor Augen gehabt, erklärt der Staatssekretär. Man könne aber leider auch nicht die Zeit zurückdrehen, wo Fehler passiert seien. „Ich bin aber gern bereit, die Leute an einen Tisch zu holen.“

Eine Einladung, die der Tröbnitzer Bürgermeister Wolfgang Fiedler (CDU) garantiert nicht ausschlagen wird. Er kündigte schon zur ZWA-Verbandsversammlung in Hermsdorf an, mit dem Thema Kleinkläranlagen den Verantwortlichen beim Land auf die Pelle zu rücken.