Leitplanke durchbrochen: A 4-Überfahrt gesperrt - Wildschweine in Eisenberg - Tägliche Polizeieinsätze wegen Mann

Wildschweine in Eisenberg unterwegs

Drei in Eisenberg auf der Geraer Straße /B7 laufende Wildschweine wurden der Polizei am Mittwoch gegen 13 Uhr mitgeteilt. Da die Tiere unweit des Tiergartens gesichtet wurden, bestand die erste Vermutung, dass sie von dort ausgebüxt waren. Im Tiergarten gibt es aber lediglich drei bereits ältere Hängebauchschweine, für die der Weg bis dahin zu weit gewesen wäre.

Um 13.40 Uhr ging dann ein weiterer Anruf ein, wonach drei Wildschweine im Schlossgarten gesichtet wurden. In beiden Fällen verlief die Suche nach den Tieren ergebnislos. Sie hatten offenbar bereits wieder das Weite gesucht.

24 Temposünder

Zwischen 13 und 21 Uhr gab es am Mittwoch eine Geschwindigkeitskontrolle auf der B 88 in Kahla. 381 Fahrzeuge passierten die Kontrollstelle, 24 davon zu schnell. Gegen sechs Fahrer muss ein Bußgeldverfahren eingeleitet werden, dabei müssen zwei Fahrer mit einem Fahrverbot rechnen. Die Höchstgeschwindigkeit lag bei 89 km/h auf der auf 50 km/h beschränkten Strecke.

Tägliche Polizeieinsätze wegen eines Mannes: Gewahrsam

Wie laut Polizei jeden Tag war ein 47 Jahre alter Obdachloser auch am Mittwoch wieder Grund für einen Polizeieinsatz. Er war am Nachmittag in Oberbodnitz unterwegs und hielt sich ungebeten auf verschiedenen Grundstücken auf. Einwohner hatten die Polizei verständigt. In einem Getränkemarkt hatte er bereits ein Hausverbot, nachdem er dort kürzlich mehrere Schachteln Zigaretten gestohlen hatte. Dies respektierte er allerdings nicht und wollte nicht gehen.

Eine Streifenwagenbesatzung nahm ihn daraufhin in Unterbindungsgewahrsam. Die Nacht verbrachte er in einer zumindest warmen Zelle bei der Polizei In Stadtroda. Am Donnerstagmorgen wurde er wieder entlassen. Er versprach, sich beim Sozialamt in Eisenberg zu melden. Aufgrund der Wetterverhältnisse und seiner völligen Mittellosigkeit brachte ihn ein Streifenwagen am Morgen nach Eisenberg.

Die Ruhe dauerte nicht lang. Am Donnerstagmittag befand sich der Mann bereits wieder in Oberbodnitz und hielt sich gegen den Willen der Eigentümer auf einem Grundstück auf. Nun befindet er sich wieder im Polizeigewahrsam in einer Zelle. Die Polizei übergibt die Akten in den nächsten Tagen an die Staatsanwaltschaft um eine Lösung zur dauerhaften Unterbringung des Betreffenden zu erwirken.

Berauscht Leitplanke durchbrochen: Überfahrt auf A 4 gesperrt

Am Mittwoch gegen 19 Uhr fuhr ein 36-Jähriger mit seinem Lkw Mercedes Ateco auf der A 9 aus Richtung Berlin kommend. Der Mann wollte dann seine Fahrt in Richtung Frankfurt am Main fortsetzen und fuhr dazu weiter auf der Tangente zur A 4. Dabei verlor der 36-Jährige die Kontrolle über das Fahrzeug, durchbrach die Leitplanke und kam im Straßengraben zum Stehen. Der Mann blieb unverletzt.

Die Autobahnpolizei überprüfte die Fahrtüchtigkeit des Lkw-Fahrers und stellten dabei fest, dass er unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Es wurde deswegen eine Blutprobe im Krankenhaus durchgeführt und der Führerschein sichergestellt. Der Mann musste zudem wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs eine Sicherheitsleistung in Höhe von 120 EUR entrichten. Aufgrund der Bergungsarbeiten, die gegen 5.30 Uhr abgeschlossen waren, war die Nebenfahrbahn für mehrere Stunden gesperrt.

