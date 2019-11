Das Fest der Familie naht, viele freuen sich schon darauf, besinnliche Stunden unterm Weihnachtsbaum zu verbringen. Für andere hingegen kann Weihnachten zum Albtraum werden. Erleben doch zunehmend auch jüngere Singles Weihnachten in Einsamkeit.

Dabei geht es etlichen Singles gar nicht schlecht. „Wer alleine ist, muss nicht zwangsläufig einsam sein“, sagt Neurologe Udo Polzer vom Asklepios-Fachklinikum Stadtroda. „Man muss zwischen Einsamkeit und Alleinsein unterscheiden.“ So sei in Deutschland, auch im Saale-Holzland-Kreis, eine steigende Zahl von Singlehaushalten gerade unter den 30- bis 40-Jährigen zu verzeichnen. „Es ist nicht so, dass diese Menschen alle unglücklich sind.“ Allerdings, so Polzer, gebe es bestimmte Situationen, wo das Alleinsein in Einsamkeit umschlagen könne. Gerade die Weihnachtszeit sei ein kritischer Zeitraum. „Das Fest steht vor der Tür, und plötzlich merkt man, dass niemand für einen Zeit hat.“ Wichtig sei deshalb gerade für Singles mit geringen familiären Bindungen, rechtzeitig mit Freunden oder Bekannten Treffen über die Feiertage zu organisieren. „Da kann man einem Abtriften in die Einsamkeit entgegenwirken.“

Doch worin besteht der Unterschied zwischen Alleinsein und einsam sein? „Wer über längere Zeit weniger soziale Kontakte hat, als er gerne hätte, wird häufig darüber unglücklich.“ Bis zu einer Depression sei es dann nicht mehr weit, sagt Polzer. Einsamkeit wirke sich negativ auf die psychische und körperliche Gesundheit aus. „Die Relevanz des Themas wird gesellschaftlich unterschätzt. Keiner spricht gern darüber, obwohl das Problem viele Menschen betrifft.“ Beziehungen hätten nicht mehr die Bedeutung wie früher. „Man kann auch ohne Partner im Leben klar kommen.“ Die Folgen seien bekannt. „Es gibt weniger Paare mit Kindern. Die Familie zählt nicht mehr so.“

So gehe man in den USA von einer heranrollenden Einsamkeitswelle aus. „2010 haben sich einer US-weiten Umfrage zufolge 35 Prozent aller Menschen ab 45 Jahren chronisch einsam gefühlt, ein Jahrzehnt zuvor waren es nur 20 Prozent. Gründe seien mehr Single-Haushalte, höhere Scheidungsraten und eine stärkere Fokussierung auf soziale Medien.

Diese Entwicklung zeichne sich auch in Deutschland ab. „Eine Studie der Psychologie-Professorin Maike Luhmann von der Ruhr-Universität Bochum ergab, dass sich in Deutschland jeder Fünfte über 85 Jahre einsam fühlt. Bei den 45- bis 65-Jährigen soll es jeder Siebte sein.“ Beim Thema soziale Medien ist Polzer mit Aussagen aber eher zurückhaltend. „Eine stärkere Nutzung kann auch dazu beitragen, dass Einsamkeit erst gar nicht aufkommt.“

Die Folgen von Einsamkeit können für den Betroffenen, aber auch für die Gesellschaft gravierend sein. „Soziale Isolation, Einsamkeit und Single-Dasein haben messbare Auswirkungen auf einen vorzeitigen Tod“, erklärt Polzer. Während für Männer und Frauen ein Zusammenleben mit einem Ehepartner sich günstig für die körperliche und psychische Gesundheit auswirken würden, sofern man glücklich verheiratet sei, so mache sich plötzliche Einsamkeit negativ bemerkbar. „Beim Tod der Frau steigt das Mortalitätsrisiko beim Mann sprunghaft an.“ Frauen hingegen würden den Tod des Partners und Einsamkeit besser verkraften.

Wichtig für Polzer ist auch, dass ältere Menschen eine auskömmliche Rente haben. „Was nützen die vielen Angebote von freien Trägern, gesellschaftlich als Älterer eingebunden zu werden, wenn man sich das gar nicht leisten kann?“, so der Neurologe.