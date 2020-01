Lodernde Flammen auf dem Rathausplatz

Am Sonnabend, 25. Januar, soll es auf dem Rathausplatz in der Holzlandstadt richtig lodern, wenn zum dritten Mal zum Weihnachtsbaumverbrennen eingeladen wird. 15 Uhr soll es losgehen, informieren die Hermsdorfer Maibaumsetzer und der Feuerwehrverein der Holzlandstadt, die das Fest bereits zum dritten Mal organisieren. „Wir hoffen auf trockenes Wetter mit kühleren Temperaturen, damit die Besucher das wärmende Feuer richtig genießen können“, wünscht sich Bürgermeister Benny Hofmann.

Einen Großteil der ausgedienten Weihnachtsbäume haben man schon eingesammelt. Zweimal seien Mitglieder des Feuerwehrvereins, allen voran Peter Loth vom Vorstand des Vereins, in der Stadt unterwegs gewesen, um an den Ablageflächen die alten Bäume einzusammeln. Aber auch Mitarbeiter des Bauhofes der Stadt Hermsdorf seien beim Einsammeln behilflich gewesen, erzählt der Bürgermeister.

„Sollte jetzt jemand noch seinen Baum zu Hause stehen haben, dann kann er ihn am Sonnabend mitbringen und erhält dafür einen Glühwein“, so Benny Hofmann. Ohnehin sei für die Versorgung der Besucher zum Weihnachtsbaumverbrennen gesorgt. Die Hermsdorfer Maibaumgesellschaft kümmert sich um einen Imbiss, und der Feuerwehr-Verein sorgt für Getränke. Für musikalische Unterhaltung und Showeinlagen am Sonnabendnachmittag sorgt das Team „Wir-in-Thüringen“ aus Weißenborn. Die Mädchen und Jungen der Hermsdorfer Jugendfeuerwehr haben für die kleineren Besucher Beschäftigungsmöglichkeiten vorbereitet.

Damit die Sicherheit beim Verbrennen der Weihnachtsbäume auf dem Rathausplatz gewährleistet ist, wird die Freiwillige Feuerwehr mit einem Feuerwehr-Tankfahrzeug vor Ort präsent sein.

Beabsichtigt sei, von dem erzielten Erlös für Speisen und Getränke, Bäume für die Wiederaufforstung anzuschaffen und eine Bank anfertigen zu lassen. Die Bäume und die Bank sollen im Bereich des Buchborns angepflanzt beziehungsweise aufgestellt werden, informiert der Bürgermeister. Er hoffe, dass nach allen Abzügen die man habe, unter anderen müssen Gema-Gebühren abgeführt werden, noch genügend Geld dafür übrig bleibt. Daher wünscht sich das Stadtoberhaupt eine rege Teilnahme der Hermsdorfer.