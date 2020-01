Maroder Teichdamm in St. Gangloff muss saniert werden

Bürgermeister Frank Wiedenhöft macht deutlich, dass er froh sei, dass das langwierige Antragsverfahren zur Sanierung des maroden Teichdamms am Mühlteich nach über fünfjährigen zähen Ringen der Gemeinde endlich abgeschlossen sei. Die Ausschreibungsunterlagen seien noch im alten Jahr erstellt worden. Noch bis 22. Januar können interessierte Baufirmen Angebote erreichen. „Wenn alles reibungslos verläuft, sich die Angebote der Firmen im Kostenrahmen bewegen, könnte im Februar die Auftragsvergabe erfolgen. Einem Baubeginn im März, je nach Witterung, stünde dann nichts im Weg“, hofft der Bürgermeister.

Aufwendiges Verfahren

Das Hochwasser 2013 hatte dem alten Teichdamm schwer zugesetzt. Für die Gemeinde habe daher Handlungsbedarf bestanden.

Daraufhin strebte St. Gangloff ein Sanierungsvorhaben an, welches sich im Nachgang als überaus aufwendige Prozedur erweisen sollte. Unter anderem musste sich die Gemeinde um Finanzmittel aus den Aufbauhilfeprogrammen bemühen, Baugrundgutachten erstellen, Planungs- und Bauunterlagen erarbeiten, das Landratsamt und seine Behörden sowie Eigentümer an den Tisch bitten, zahlreiche Genehmigungsverfahren durchlaufen und dabei unendliche Geduld beweisen. Als wir das alles 2014 in Gang gesetzt haben, konnten wir nicht erahnen, was da alles auf uns zu kommt und wie lange die Erteilung des endgültigen Bescheids, der Ende November letzten Jahres auf dem Tisch lag, dauere. „Das war ein nervenaufreibendes Unterfangen, räumt Frank Wiedenhöft ein.

Erst Staubauwerk statt Durchlassbauwerk

Wesentlich erschwert wurde die Absicht der Gemeinde zur Sanierung des Teichdammes zudem durch die bestehenden Gesetzlichkeiten. Beim Planungsverfahren zur Beseitigung der Schäden am Teichdamm seien Experten zu Erkenntnis gekommen, dass die Schäden so gravierend seien, dass man im Sanierungsfall laut Gesetzgeber eigentlich ein Staubauwerk errichten müsse. „So ist die Talseite am Teichdamm, der vom Fischbach gespeist wird, höher als drei Meter“, erzählt Wiedenhöft und schüttelt mit dem Kopf. Wenn dem so sei, ergänzt er, müsste jeder dritte Teich im Sanierungsfall als Stauanlage errichtet werden. „Diese vom Gesetzgeber gefassten Regelungen sind realitätsfern“, schnaubt der Bürgermeister. Neben den um ein Vielfaches höheren Sanierungskosten für eine zu errichtende Stauanlage, so Frank Wiedenhöft, müsste die Gemeinde einen qualifizierten Stauanlagenwärter einsetzen, der einen Betriebsnachweis führt. Von den jährlichen Kosten für die Sicherheitsüberwachung und die erforderlichen Sicherheitsnachweise ganz zu schweigen.

Mit Einigung Durchbruch erzielt

Erleichtert sei er, dass man eine Einigung zwischen Landratsamt, Gemeinde und dem Privateigentümer erzielen konnte. So konnte letztendlich erreicht werden, dass das Teichgewässer vom Eigentümer aufgegeben und als künftiges Bachgewässer akzeptiert worden sei. Damit sei die Errichtung eines Durchlassbauwerkes für Fließgewässer, in dem Fall für den Fischbach, möglich. Kosten in enormer Größenordnung konnten gespart werden. Aus der Teichfläche werde im Bauverlauf ein Bachlauf ausgebildet und Begrünungsoasen geschaffen. Wege- und Straßenbau über den neuen Damm, der den einzige Zugang zu den fünf Grundstücken darstellt, schließen sich an, informiert der Bürgermeister.