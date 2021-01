Mathys Orthopädie plant Neubau in Bollberg

Der in Mörsdorf ansässige Medizintechnikspezialist Mathys Orthopädie ist auf Wachstumskurs. Wie die Stadt Stadtroda und das Unternehmen auf Nachfrage gemeinsam erklärten, habe sich das Unternehmen im Bollberger Industrie- und Gewerbegebiet eine 44.000 Quadratmeter große Fläche gesichert, um sich den Erfordernissen des Marktes entsprechend erweitern zu können.

Mathys kündigte an, am neuen Standort in Bollberg bedeutende Investitionen in neue Produktionsgebäude, Maschinen und Technologien tätigen zu wollen. Stufenweise würden bis zu 100 neue Arbeitsplätze am neuen Standort entstehen, so das Unternehmen. Genaue Angaben zur Höhe der Investitionen machte das Unternehmen nicht.

Das Mörsdorfer Unternehmen wurde im Jahr 2003 von der in der Schweiz ansässigen Mathys AG Bettlach übernommen und gehört seitdem zu einem im europäischen und asiatisch-pazifischen Raum tätigen Firmenverbund mit 12 Tochtergesellschaften. Mathys beschäftigt eigenen Angaben zufolge weltweit rund 500 Mitarbeiter, die Entwicklung und die Produktion von Produkten für den künstlichen Gelenkersatz konzentrieren sich auf Bettlach und Mörsdorf. Unter anderem stellt der Medizintechnikspezialist Implantate für Hüfte, Knie und Schulter sowie künstliches Knochenersatzmaterial her, man ist aber auch im Bereich der Sportmedizin mit eigenen Produkten auf dem Markt präsent.

Mit der in Aussicht gestellten Ansiedlung, die vom Stadtrat ausdrücklich begrüßt wurde, nimmt die Vermarktung des Industrie- und Gewerbegebietes in Bollberg weiter Fahrt auf. Bereits im vergangenen Jahr hatte das seit mehreren Jahren im Industriegebiet ansässige Logistikunternehmen Rigterink einen großen Erweiterungsbau in Betrieb genommen.

Mit dem Bau eines zweiten Regenrückhaltebeckens hatte die Stadt die Voraussetzungen für weitere Ansiedlungen geschaffen.