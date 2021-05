Hermsdorf. Über Nacht machten sich Autodiebe an dem Firmenfahrzeug zu schaffen.

Am Dienstagmorgen stand ein 45-jähriger vor seinem leeren Stellplatz. Er hatte am Montagabend sein Firmenfahrzeug der Marke Mazda in der Clara-Zetkin-Straße in Hermsdorf geparkt.

Dort wiederum war er nun nicht mehr aufzufinden. Unbekannte hatten das Fahrzeug über Nacht gestohlen.

