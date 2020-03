Medikamente besser per App oder telefonisch bestellen

Gerade jetzt, in Zeiten der Corona-Krise, sind Apotheken vor Ort unverzichtbar. Zusätzlich zur üblichen Versorgung der Patienten mit Medikamenten sind sie derzeit eine wichtige Anlaufstelle bei Fragen zur Prävention und Behandlung der neuartigen Viruserkrankung Covid-19. Mit vollem Einsatz und teilweise bis an die Belastungsgrenze geben auch Beate Schüsler, Leiterin der Apotheke im Globus in Hermsdorf, und ihr Team aus 15 Mitarbeitern alles, um Patienten und Bürger zu beraten, zu informieren, zu beruhigen und ihrem Versorgungsauftrag nachzukommen. Zwischen 400 und 450 Kunden kommen momentan täglich in die Apotheke in der Rodaer Straße. Das seien etwa doppelt so viele wie zu normalen Zeiten. Im Interview spricht Beate Schüsler über die erhöhte Stresssituation für ihr Team, wie sie die enorme Nachfrage nach Handdesinfektionsmitteln bedienen und äußert die dringende Bitte an die Bürger, zu Hause zu bleiben und sich Medikamente liefern zu lassen. Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog

Frau Schüsler, Arbeiten im Ausnahmezustand, wie sieht das in Ihrer Apotheke aus?

Das ist natürlich eine absolute Stresssituation für meine Mitarbeiter und mich. Ich bin völlig erschöpft und derzeit Organisatorin für alles. Aber wir geben uns wirklich Mühe, alle Fragen zu beantworten und Probleme schnell zu lösen. Die Leute sind sehr diszipliniert und halten sich zum großen Teil an die momentanen Regeln in unserer Apotheke.

Welche sind das?

Abstand zu anderen Menschen zu halten und die Hände zu desinfizieren. Falls Krankheitssymptome wie Fieber, Halsschmerzen und Husten auftreten, auch bei Kindern, sollten die Patienten zu Hause bleiben. Medikamente können über eine App, wir arbeiten mit „deine Apotheke“, Telefon oder Fax vorbestellt werden. Die Medikamente sollten dann von gesunden Personen abgeholt werden. Wir haben auch einen Lieferdienst, den wir in den nächsten Tagen weiter ausbauen wollen. Das wird sicher an Relevanz gewinnen, sollte es auch in unserer Region eine Ausgangssperre geben. Schon jetzt ist ein deutlicher Anstieg bemerkbar, was zum Beispiel die Nutzung der App angeht, um uns zu kontaktieren und Medikamente vorzubestellen.

Fällt die wichtige persönliche Beratung dann weg?

Nein, denn wir dürfen Medikamente nur per Botendienst ausfahren, wenn wir die Patienten vorher kontaktiert und beraten haben. Das ist auch über die App machbar – oder eben telefonisch.

Nicht nur Ihre Kunden, sondern auch Ihre Mitarbeiter müssen sich jetzt besonders schützen. Wie tun sie das?

Bis zum 18. März haben wir alle sogenannte FFP2-Masken getragen. Das sind Masken der mittleren Schutzstufe die effektiver filtern als der einfache Mundschutz. Seitdem haben wir an jeder Kasse eine Plexiglasscheibe installiert mit einer kleinen Aussparung zur Geld- und Warendurchgabe. Diesen Spritzschutz hat uns der Mann einer Kollegin in seiner Firma angefertigt. Wir hatten Glück, denn die Firma kommt mittlerweile nicht mehr an Plexiglas ran. Jetzt heißt es „Plexi ist sexy“.

Und hilft es auch als Virenschutz?

Unter Virologen wird diese Schutzmaßnahme infrage gestellt, aber meine Mitarbeiter fühlen sich sicherer. Außerdem tragen wir jetzt zusätzlich einen einfachen Mundschutz – das sieht nicht mehr so gefährlich aus wie die FFP2-Masken – und natürlich Handschuhe.

Haben Sie noch ausreichend Mundschutz?

Momentan nur für meine Mitarbeiter.

Wie sieht es mit Handschuhen und Handdesinfektionsmitteln aus?

Jessica Henning ist Apothekerin in der Apotheke im Globus in Hermsdorf. Mittlerweile tragen die Mitarbeiter dort keine sogenannten FFP2-Masken mehr, wie noch hier auf dem Bild. Stattdessen sollen eine Plexischeibe an jeder Kasse, einfacher Mundschutz und Handschuhe die etwa 15 Mitarbeiter vor Viren schützen. Foto: APOTHEKE

Handschuhe bekommt man derzeit noch bei uns, weil wir immer nachbestellen wo wir was kriegen können. Desinfektionsmittel, das wir auch selbst herstellen, haben wir noch und nöcher verkauft. Derzeit haben wir keines.

Aber schon bald wieder?

Es fehlt momentan an Grundstoffen oder an Flaschen, um das Handdesinfektionsmittel an die Kunden abgeben zu können. Ich habe derzeit noch die Grundlagen, hatte allerdings bis dato keine Flaschen mehr. Am 20. März habe ich 150 Milliliter-Flaschen, etwa 500 Stück, bekommen und werde auch am 23. März noch einige 100 Milliliter-Flaschen erhalten. Wir werden also wieder herstellen.

Demnach gibt es in dieser Woche Nachschub?

Ja, in nächster Zeit wird es bei uns wieder Desinfektionsmittel geben. Ich habe eine Kollegin abgestellt, die derzeit im Grunde nur Desinfektionsmittel herstellt. Die Herstellung ist nicht so schwierig. Die Inhaltsstoffe werden gemischt, müssen dann aber noch drei Tage in Quarantäne bleiben. Das Gemisch enthält Wasserstoffperoxid, der dazu dient, die Keime in der Lösung abzutöten.

Müssen Kunden aufgrund der hohen Nachfrage bei akutem Produktmangel mit einer Preisexplosion rechnen?

Die Leute sind daran gewöhnt, dass eine Flasche Desinfektionsmittel um die drei Euro kostet. Zu dem Preis bekomme ich in der jetzigen Situation nicht mal die Flasche. Die 150-Milliliter-Flasche wird bei uns etwa acht Euro und die 100-Milliliter-Flasche etwa sieben Euro kosten. Das ist jedoch nur möglich, weil ich eine Quelle habe, die mir ganz billig Alkohol liefert. Es ist jedoch definitiv nicht so, dass wir als Apotheke groß daran verdienen. Klar macht es am Ende die Masse. Wenn ich 1000 Flaschen Desinfektionsmittel verkaufe, habe ich natürlich auch daran verdient, kann mir aber deshalb keine Finca auf Mallorca kaufen.

Wie schaffen Sie es, nach wie vor an notwendige Grundstoffe, Medikamente und Co. zu kommen?

Ich habe zwei pharmazeutisch-kaufmännische Angestellte, die den ganzen Tag nichts anderes tun, als zu versuchen, an Waren heranzukommen. Permanent schauen sie im Internet, wo es zum Beispiel Fieberthermometer, Flaschen, Pneumokokken-Impfstoffe und eben auch Handdesinfektionsmittel gibt. Sobald sie etwas finden, wird bestellt. Dann meist in großen Mengen.

Geht es in Zeiten des Coronavirus nicht ohne Handdesinfektionsmittel?

Wir sind nicht die Verfechter davon, dass jeder Desinfektionsmittel haben muss. Ganz sicher ist es nicht das Allheilmittel. Genauso effektiv ist es, wenn man sich regelmäßig die Hände wäscht und zwar so lange wie es dauert zweimal „Happy birthday“ zu singen. Auch jedes Mal, bevor man isst, sollten ordentlich die Hände gewaschen werden. Danach sollten die Hände unbedingt eingecremt werden. Bekanntermaßen sollte man sich mit ungewaschenen Händen nicht ins Gesicht fassen.

Haben Sie einen guten Tipp, wie jetzt jeder sein Immunsystem stärken kann?

Vitamin C mit Zink ist gut. Allerdings sind in diesem Bereich auch schon viele Produkte ausverkauft. Ich selbst bin total von Ingwer überzeugt. Für meinen Mann und mich gibt es jeden Tag ein kleines Schnapsgläschen voll Ingwer-Shot mit ganz viel Ingwer, Granatapfel- und Aroniasaft sowie ein bisschen Honig.

Können Sie der Krise auch etwas Gutes abgewinnen?

Ich sehe die aktuelle Situation als große Chance für Apotheken. Was wäre jetzt wohl, wenn wir nicht die noch etwa 19.000 Apotheken in Deutschland hätten? Der Online-Dienst kann unsere Arbeit nicht leisten. Vielleicht gibt es einen Stopp in der weiterhin drastisch sinkenden Zahl an Vor-Ort-Apotheken.