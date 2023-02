In Kahla hat die Polizei mehrere Anzeigen aufgenommen. (Symbolbild)

Mehrere Anzeigen: Mann und Frau attackieren Pärchen in Kahla

Kahla Zwei Anzeigen wegen Körperverletzung und eine Anzeige wegen Beleidigung waren das Ergebnis eines Aufeinandertreffens zwischen vier Personen in Kahla.

Wie die Polizei mitteilte, suchte ein 33-Jähriger am Sonntagabend in Begleitung seiner 30 Jahre alte Freundin einen Bekannten in seiner Wohnung auf, um die Begleichung von Schulden zu fordern.

Unzufrieden mit der Antwort beleidigte er den 37 Jahre alten Mann und verließ anschließend mit seiner Freundin die Wohnung. Da sich der 37-Jährige das nicht gefallen lassen wollte, folgte er dem Pärchen und schlug auf den 33-Jährigen ein, welcher zu Boden ging. Auch als der junge Mann bereits am Boden lag, habe der Täter nicht von ihm losgelassen und ihn weiter mit der Faust attackiert. Zur Unterstützung kam dann noch eine 43-jährige Frau hinzu und schlug unvermittelt auf die 30 Jahre alte Begleiterin ein.

