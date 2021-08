Mehrfamilienhaus im Saale-Holzland-Kreis brennt - 50.000 Euro Schaden

Ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in Großpürschütz bei Kahla (Saale-Holzland-Kreis) hat einen hohen Sachschaden verursacht. Das Feuer war am Sonntagabend aus bisher unbekannter Ursache ausgebrochen.

Ein Brand in Großpürschütz (Saale-Holzland-Kreis) hat einen hohen Sachschaden verursacht. Das Feuer brach am Sonntagabend aus bisher unbekannter Ursache in einem Mehrfamilienhaus aus, wie ein Polizeisprecher am Montagmorgen sagte. Es sei niemand verletzt worden, alle Bewohner hatten sich hätten rechtzeitig in Sicherheit gebracht.

Der Schaden am Haus wird auf rund 50.000 Euro geschätzt.

