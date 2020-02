Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Alles nur Kopfsache!

Das war schon beeindruckend, was Torsten Hentsch über sich und seine extremen sportlichen Herausforderungen zu erzählen wusste. Die Erlebnisse, die er am Beispiel des Trails über 300 Kilometer rund um das Mont-Blanc-Massiv schilderte, wurden durch die Bilder noch verstärkt. Kaum vorstellbar, dass Menschen, extremer Witterung ausgesetzt, in der Lage sind, solche Herausforderung meistern zu können. Und sie sind es offenbar doch!

Tausende stellen sich Jahr für Jahr, unter anderem in Chamonix, solchen Touren. Und einzig und allein sei der Kopf für das Erreichen des Ziels entscheidend! Also alles nur Kopfsache?

Wie im Sport, hier ist körperliche Fitness eine Grundvoraussetzung, müssen aber auch im Beruf oder im Alltag beim Erreichen hochgesteckter Ziele zwingend ein paar Voraussetzungen gegeben sein. Dampfplauderei reicht auf Dauer nicht, um Erfolge erreichen zu können. Wissensdurst, Zielstrebigkeit gepaart mit Beharrlichkeit und Geschick können schon wesentlich weiter helfen. Aber alles das passiert ja auch im Kopf!