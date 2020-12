Arbeit für Jahrzehnte

Thüringenforst, aber auch die privaten Waldbesitzer im Saale-Holzland-Kreis stehen vor gewaltigen Aufgaben. Immer deutlicher zeichnet sich ab, dass neben dem Borkenkäfer ein genauso großes Problem mit der Trockenheit besteht. Sicherlich: Die Trockenheit und das massenhafte Auftreten des Borkenkäfers in den Nadelholzbeständen gehören zusammen. Fichten oder Kiefern, die bereits wegen einer zu geringen Wasserversorgung geschwächt sind, können sich gegen die Schädlinge nur ungenügend zur Wehr setzen.

Anders als Fichte und Co haben Laubbäume weniger mit Schädlingen zu kämpfen, aber auch diesen Baumarten setzt der Wassermangel zu. Gerade über 100 Jahre alte Eichen oder Buchen benötigen ungleich mehr Wasser als junge Bäume, sie sind deshalb besonders anfällig. Weisen solche Bäume Trockenschäden in den Kronen auf, sind sie erfahrungsgemäß kaum noch zu retten.

In ausgedehnten Mischwäldern mag es ja noch angehen, dass die Tage des einen oder anderen Baumriesen gezählt sind. Brenzliger wird es aber, wenn große und geschädigte Bäume an den Straßenrändern oder in unmittelbarer Nähe von Wohnsiedlungen stehen. Flächendeckend betrachtet steht man hier im Saale-Holzland-Kreis vor einer großen Herausforderung. Gibt es doch kaum ein Dorf oder eine Stadt, wo der Wald nicht bis an Häuser heranreicht.

Das partielle Fällen von Bäumen in diesen Bereichen, es wird uns auch die kommenden Jahre beschäftigen. Die Kernfrage ist, wer diese Kosten auf Dauer tragen soll. Private Waldbesitzer sind oftmals jetzt schon überfordert, Thüringenforst ist auf Gelder des Freistaates angewiesen.

Tödliche Gefahr an der Brandbergschleife Ortsrand von Waldeck