Meine Meinung: Demokratie gestärkt

Schaut man auf die Wahlbeteiligung am Sonntag bei den Bürgermeisterwahlen im Saale-Holzland-Kreis, dann sprechen sie eine deutliche Sprache. Mehr als zwei Drittel der wahlberechtigten Bürger gingen zur Wahl. In Walperhain waren es etwa 76,4 Prozent, in Ottendorf lag die Beteiligung bei knapp 70 Prozent. Und bei der mit Spannung erwarteten Wahl um das Bürgermeisteramt in Crossen lag die Wahlbeteiligung immerhin bei ansprechenden 66 Prozent. Am Ende siegte der Linkenpolitiker überraschend klar und überlies dem AfD-Mann lediglich knapp 28 Prozent der gültigen abgegebenen Stimmen. Dass Silbitz nur 47 Prozent aufweisen konnte, ist schade. Aber dafür ist das Votum für Silvio Mahl stark.

Unterm Strich bleibt ein klares Wählervotum, das in seiner Eindeutigkeit keine Zweifel aufkommen lässt. Mehr als bemerkenswert ist für Crossen nicht nur die Wahlbeteiligung, sondern auch, dass sich beim Wahlvolk eine deutliche Altersmischung gezeigt hat. Junge Leute gaben ebenso ihre Stimme ab, wie Bürger mittleren Alters bis hin zu einer Vielzahl älterer Menschen. Auch das ist ein Zeichen, dass die Leute nicht wahlmüde sind. Sie wollen mitbestimmen, wer die Geschicke an der Basis bestimmt. Insgesamt hat die Demokratie gewonnen!