Meine Meinung: Ein flammendes Herz

Wer sich als Freiwilliger in einer Feuerwehr engagiert, muss schon über eine besondere Einstellungen verfügen. Denn die ehrenamtliche Tätigkeit der Feuerwehrmänner- und frauen ist zeitraubend, lern- und übungsintensiv und erfordert im Ernstfall rasches, verantwortungsvolles und konzentriertes Handeln. Und dazu müssen sie einsatzbereit sein rund um die Uhr. Bei Tag und Nacht, bei Wind und Wetter, sieben Tage in der Woche über ein ganzes Jahr verteilt. Wenn Kameraden zu Einsätzen gerufen werden, müssen sie einen kühlen Kopf bewahren und hell wach sein. Denn oftmals sind Menschenleben in Gefahr, die Hilfe benötigen.

Als klassisches Hobby würde ich diese Tätigkeit nicht bezeichnen. Auch wenn Frauen und Männer das Ehrenamt noch so leidenschaftlich betreiben. Denn sie opfern Freizeit, Zeit, die sie nicht mit ihren Familien nutzen können, während andere zum Beispiel zum Ausflug starten. Sie üben regelmäßig, bilden sich weiter und müssen stets damit rechnen, zum Einsatz gerufen zu werden.

Wer sich dem zu stellen bereit ist, dem gilt meine Hochachtung! So wie den beiden Tautenhainern. Wer vier Jahrzehnte in der Einsatzabteilung aktiv war und heute mehr als 60 Jahre in der Feuerwehr ist, der muss ein flammendes Herz haben!

Ein Leben lang der Feuerwehr Tautenhain treu geblieben