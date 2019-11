Meine Meinung: Geduld zahlt sich aus

Das Reichenbacher Großprojekt zur grundhaften Erneuerung der Straße mitten im Ort ist eine gewaltige Herausforderung für alle Beteiligten. Die Bauleute haben in den letzten Monaten bauseitig eine Reihe von Herausforderungen gemeistert. Sie mussten oftmals in einem beengten Baufeld agieren und sich durch einen felsigen Baugrund kämpfen. Einschwemmendes Quell- und Schichtenwasser in die Baugruben machte die Arbeit nicht unbedingt einfacher. Kaum auszudenken, wenn es in denn letzten Monaten heftige Niederschläge gegeben hätte. Während Landwirte, Obstbauern und Gärtner sich über Wasser von oben gefreut hätten, wäre wohl für die Bauleute der heute erreichte Baufortschritt kaum zu bewerkstelligen gewesen.

Doch auch Anwohner mussten aufgrund der regen Bautätigkeiten vor der Haustür Einschränkungen ertragen. Nicht nur Dreck und Lärm ausgesetzt, mussten sie auch noch längere Wege in Kauf nehmen. Das haben sie offenbar mit löblicher Geduld ertragen. Doch wenn alles mal komplett fertig ist – das wird zwar noch ein bisschen dauern – verfügen sie über eine Reihe an Verbesserungen im Ort. Wenn alle Kanäle und Trinkwasserleitungen erneuert, die neue Straße mit Gehweg sich im LED-Licht spiegelt und keine Strommasten mehr den Blick trüben, dann habe sie Gewissheit, dass sich Geduld auszahlt.