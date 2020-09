Das Unternehmerfrühstück im Brauereigasthof „Ziegenmühle“ im Zeitzgrund zeigte einmal wieder überdeutlich, wie hochkomplex die Übergabe eines gut laufenden Unternehmens an einen Nachfolger ist. Denn einfach so dem Nachfolger zum Zeitpunkt X die Schlüssel in die Hand zu drücken und auf der anderen Seite einen dicken Geldbetrag auf dem Konto stehen zu haben - so einfach ist die Sache nun einmal nicht.

