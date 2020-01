Meine Meinung: Schlichter gefragt

Kennen Sie solche Situationen auch? Da fällt ein böses Wort, oder wird unbewusst eine Geschichte ins Rollen gebracht, die man gar nicht ins Rollen bringen wollte, und schon sind die Weichen auf Konfrontation gestellt. „Auge um Auge, Zahn um Zahn“: die Spirale der Eskalation dreht sich oft schneller als man das glaubt.

In Bad Klosterlausnitz haben sich - wenn man das mal so sagen darf - Martin Klemm und Bürgermeisterin Gabriele Klotz ineinander festgebissen. Erst störte die Bürgermeisterin die Scheiße von Klemms Schafen auf der Straße, nun zeigt der Wanderschäfer aus dem polnischen Exil, dass er ebenso gut in der Lage ist, ordentlich auszuteilen.

Auch wenn Klemm zu seiner Versammlung vor dem Bad Klosterlausnitzer Rathaus auf dem T-Shirt „Die Strodohfen“ stehen hatte, so ist der studierte Landwirt alles andere als strohdoof. Der Wanderschäfer weiß, inzwischen, wie man behördliche Fallstricke überspringen kann und sich legal Zutritt zu Aktenmaterial als Bürger verschaffen kann.

Die Bürgermeisterin und der Gemeinderat wären jedenfalls gut beraten, den Wanderschäfer auf legale Weise wieder einzufangen. Ansonsten drohen noch jahrelang Strohmänner durch Bad Klosterlausnitz zu schlafwandeln. Und das will wohl niemand, oder?