Miteinander ins Gespräch kommen für attraktiven Kurort

Michaela Hellriegel vom gleichnamigen Blumen-Fachgeschäft beim kreativen Gestalten von Gestecken für den Totensonntag. Sie will sich als Kleinunternehmerin gleichfalls dafür einsetzen, dass die Vielfalt an Einzelhandel im Kurort erhalten bleibt. Gewerbetreibende und Handwerker haben sich in Bad Klosterlausnitz auf Anregung der Freien Wählergemeinschaft getroffen, um miteinander ins Gespräch zu kommen. Gemeinsam sollen Ideen entwickelt werden, um im Kurort ein attraktives Angebot zu bewahren.

Wird Kevin Steinbrücker (Freie Wählergemeinschaft Bad Klosterlausnitz) gebeten, seine Einschätzung über die Zusammenkunft von Einzelhändlern und Handwerkern aus dem Ort zu geben, zeichnet er grundsätzlich ein optimistisches Bild. Wichtigstes Anliegen der Freien Wählergemeinschaft sei es, Gewerbetreibende in Bad Klosterlausnitz miteinander ins Gespräch zu bringen. „Natürlich gehörte auch der Austausch von Problemen dazu und die Frage, wie man sie lösen kann. Fallen diese in die Zuständigkeit der Gemeindeverwaltung, müssen sie gelöst werden. Aber wie sich in der Diskussion gezeigt hat, liegen nicht alle auf Nägeln brennenden Probleme auch im Kompetenzbereich der Verwaltung. Aber auch hier muss nach Lösungswegen gesucht werden. Aber noch wichtiger ist es, darüber nachzudenken, was Gewerbetreibende gemeinsam tun können, um den Kurort attraktiver gestalten zu können. In jedem Fall steht einem Kurort zum Beispiel eine Vielfalt an Einzelhändlern gut zu Gesicht“, so Kevin Steinbrücker. Daher hätte er sich eine größere Resonanz auf die Auftaktveranstaltung gewünscht. Immerhin habe man über 80 Gewerbetreibende im Ort eingeladen, von denen aber nur 23 an der Veranstaltung teilnahmen, bedauerte er. Immerhin habe man alle Einladungen sogar persönlich übergeben. „Michaela Hellriegel hatte diese Aufgabe übernommen“, ergänzte er.