Nächste Woche wird es heiß in Reichenbach

Stetige Betriebsamkeit herrscht auf der Straßenbaustelle in Reichenbach. Im Bereich der neu errichteten Stützmauer sind Mitarbeiter der Strabag derzeit dabei, den Frostschutz auf der Ortsdurchfahrt in Richtung Kraftsdorf aufzutragen. Nächste Woche soll die Trag- und Deckschicht eingebaut werden, verrät Polier Guido Körbs. „Aufgebracht wird eine Bitumenschicht mit einer Gesamthöhe von 18 Zentimetern“, so der Polier.

Für Reichenbachs Bürgermeister Ralf Steingrüber ist das eine gute Nachricht: „Die Anwohner in diesem Bereich haben viel Geduld beweisen müssen, weil sie über vier Monate mit ihren Autos nicht auf ihre Grundstücke gelangen konnten. Für das gezeigte Verständnis möchte ich mich bei den Anwohnern bedanken“.

Grube für Pumpwerk kurz vor Abschluss

Sobald die Schwarzdecke eingebaut ist, soll das neu erstellte Teilstück frei gegeben werden. Ein Teil der Pflasterarbeiten entlang des neuen Straßenabschnitts sei schon fertig. Weitere Arbeiten sollen nach der Freigabe noch ausgeführt werden, kündigt der Bürgermeister an.

Gestern waren bereits Mitarbeiter der Klingenthaler Firma Warg vor Ort, um die verlegten Kanäle auf Funktionstüchtigkeit zu prüfen. Dafür seien eine Spülung, eine Deformationsmessung, die Begutachtung mit einer Kamera sowie eine Druckprüfung erforderlich. Wenn alles in Ordnung ist, gebe man grünes Licht, so ein Warg-Mitarbeiter.

Währenddessen kümmerten sich die Strabag-Bauleute um den weiteren Ausbau einer Grube, in die ein Abwasserpumpwerk eingebaut werden soll. Im Zusammenhang mit den verlegten Schmutzwasserdruckleitungen in der Ortslage sollen die Abwässer von Reichenbach künftig nach Hermsdorf befördert werden. Der Einbau des Pumpwerkes sei in der ersten Dezemberwoche vorgesehen, so der Bürgermeister.

Wie der Zweckverband „Thüringer Holzland“ (ZWA) auf Anfrage informierte, stehe dem geplanten Einbau prinzipiell nichts entgegen. „Wenn zu diesem Zeitpunkt alle Prüfunterlagen für das Pumpwerk vorliegen, kann dieses Vorhaben umgesetzt werden“, erklärt Andreas Mitschke, im Zweckverband für Investitionen zuständig.

Erstellt haben die Bauleute auch das Auslaufbauwerk für den Erlbach. Für den Erlbach musste ein neues Bachbett angelegt werden, weil der Bach hinter die neu errichtete Stützmauer verlegt werden musste. „Es wurde ganz einfach Platz für das Abwasserpumpwerk benötigt“, verweist Ralf Steingrüber. Kritisch merkt der Bürgermeister an, dass das Auslaufbauwerk laut Planung eigentlich als betoniertes Bauwerk errichtet werden sollte. Stattdessen habe die Baufirma erwogen, das Bauwerk aus Fertigbauteilen zu errichten. „Hier hätte ich mir eine bessere Kommunikation mit den Verantwortlichen der Baufirma gewünscht“, merkt der Bürgermeister an.

Zudem weist Ralf Steingrüber darauf hin, dass nach dem Einbau des Pumpwerkes die Straße in dem Abschnitt in Richtung Ortsmitte etwa auf einer Länge von 40 Metern mit einer Frostschutzschicht verdichtet werde, um das vorübergehende Befahren gewährleisten zu können.

Insgesamt ist der Bürgermeister mit dem Bauverlauf zufrieden. Immerhin sei der erste Bauabschnitt durch eine komplexe Bautätigkeit gekennzeichnet gewesen. An der Gemeinschaftsmaßnahme sind neben der Gemeinde, der Zweckverband, die Thüringer Energienetze GmbH (TEN), die Stadtwerke Jena-Pößneck und die Telekom beteiligt.

Im April hatten die Arbeiten begonnen, die durch ein enges Baufeld, Quell- und Schichtenwasser auch die Bauleute vor große Herausforderungen stellten. In dieser Zeit haben die Bauleute neben dem Straßenbau in Richtung Ortsausgang eine Stützmauer errichtet – die eine breitere Fahrbahn ermöglicht – und eine knapp 100.000 Liter fassende Zisterne als Löschwasserreserve eingebaut. „Wird das Pumpwerk noch fertig, ist in dieser Zeit viel geschafft worden“, fasst Steingrüber zusammen.

Insgesamt erstrecken sich der weiterführende Straßenbau in Richtung Ortsmitte bis September 2020. Nahtlos anschließen soll sich der zweite Bauabschnitt, der bis zum Platz der Deutschen Einheit führe. Die Gemeinde Reichenbach investiert in den vier Jahren etwa sieben Millionen Euro in den grundhaften Ausbau. Der ZWA beziffert seinen Investitionsaufwand für den ersten Bauabschnitt auf etwa 2,8 Millionen Euro.