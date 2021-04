„Nah und Fern“ in Untergneuser Gotteshaus

Untergneus. Nähe und Ferne gehören zusammen und scheinen doch eine Gleichzeitigkeit auszuschließen.

Friedliche Stille. Nur das Singen der Vögel und der tosende Wind sind im Untergneuser Gotteshaus zu hören. Auf einem Tisch am Eingang der Kirche steht ein Strauß Tulpen, ein weiterer auf dem Altar. Ein Zettel mit Tourenvorschlägen für den Tälerpilgerweg liegt auf einer Bank und erinnert an die Eröffnung der Pilgersaison am vergangenen Sonntag – ebenso wie sechs Bilder an der Wand auf der rechten und neun Werke auf der linken Seite der Kirche.

Mitglieder des Tröbnitzer Kunstvereins Klingenpresse stellen in Untergneuser Kirche aus. Foto: Ute Flamich

Die Bilder stammen von den Männern und Frauen des Tröbnitzer Kunstvereins Klingenpresse. Seit 2014 gestalten sie jährlich eine neue thematische Ausstellung in der Untergneuser Pilgerkirche – so auch in diesem Jahr. Unter dem Motto „Nah und Fern“ sind die Arbeiten seit dem 11. April und noch bis Oktober dieses Jahres zu sehen.

„Nähe und Ferne gehören zusammen und scheinen doch eine Gleichzeitigkeit auszuschließen. Zumindest ist es schwierig, sich auf beides gleichzeitig zu konzentrieren. Mit unseren Augen kann man entweder nah scharf sehen oder fern“, sagt Vereinsvorsitzender Lothar Brzesowski. In Gemälden sei das anders, da können Vorder- und Hintergründe gleich detailreich abgebildet werden. „Und man kann auch Paradoxe darstellen, die die Wahrnehmung von Nähe und Ferne unmöglich machen.“

Künstler nehmen Bezug aufdiesjähriges Motto der Pilgersaison

In den Bildern spiegeln sich die Fenster der Kirche. Foto: Ute Flamich

In ihrer aktuellen Ausstellung haben die Künstler der Klingenpresse Bezug auf das Motto der Pilgersaison genommen: „Einzeln und doch gemeinsam – verbunden auf dem Tälerpilgerweg.“ „Für uns wurde daraus der Blick aufs Detail und auf das Ganze. Und das wiederum hängt mit Nähe und Ferne zusammen“, sagt Lothar Brzesowski und erklärt: Einen Überblick bekomme man nicht, wenn man ganz nah dran ist und wiederum Details erkenne man nicht aus der Ferne. Um etwas wirklich zu erkennen, brauche man am Ende beide Perspektiven. „So kommen wir wieder auf das Thema der Pilgersaison zurück. Ein Weg wird von Menschen gegangen. Wird er nicht begangen, ist es bald kein Weg mehr. Gepilgert wird um sich selbst, um das Wesen der Welt und am Ende, um Gott zu erkennen. Das als erstes für jeden einzeln, am Ende aber nur über den Austausch, die Gemeinschaft und die Reflexion mit anderen Menschen. Erkenntnis gibt es nicht, ohne in die Welt zu gehen. Eindrücke kommen nicht aus einem selber. Und ohne Austausch findet man keine Gemeinschaft. Nur alle Teile zusammen ergeben ein ganzes Bild“, sagt der Vereinsvorsitzende.

Die Mitglieder des Kunstvereins Klingenpresse haben diese Ausstellung mit vor allem Motiven aus der Natur als Anregung gedacht – und als Andacht für die Besucher. „Wir wünschen den Betrachtern auf ihrem weiteren Weg neue Einsichten, Ansichten und Erkenntnisse.“