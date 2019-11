Neue Gemeindekirchenräte in Pfarrstelle Stadtroda gewählt

In der Pfarrstelle Stadtroda im Kirchenkreis Eisenberg der Evangelischen Kirche Mitteldeutschland (EKM) mit den vier Kirchgemeinden Stadtroda, Laasdorf, Gernewitz und Ruttersdorf-Lotschen sind die Gemeindekirchenräte für eine neue Amtsperiode von sechs Jahren gewählt worden. Bereits am 20. und 27. Oktober konnten Menschen, die das kirchliche Wahlrecht haben, ihre Stimme abgeben.

In den Gemeindekirchenrat Stadtroda sind gewählt worden: Beate Bock, Beatrice Hartmann, Ingeborg Jensky, Rosemarie Leister, Rüdiger Letzsch und Antonio Navarra. Mit Barbara Warmuth soll ein weiteres Mitglied hinzuberufen werden. Zum Gernewitzer Gemeindekirchenrat gehören dem Wahlergebnis zufolge Katja Becker, Renate Bürger, Sandra Fleischhauer, Marko Hünniger und Tim Schmidt. In Laasdorf sind es: Karsten Donat, Matthias Herrmann, Wolfram Proppe und Tino Schönherr. Sabine Ortloff-Victor soll noch hinzuberufen werden. In den Ruttersdorf-Lotschener Gemeindekirchenrat gewählt worden sind Karin Delinger, Jutta Göppner, Kristina Höhn, Wolfgang Höhn und Frank Müller.

Geringe Beteiligung an Gemeindekirchenratswahl 2019

Die Wahlbeteiligung sei relativ gering gewesen, sagt Pfarrer Benjamin Neubert, der für die Pfarrstelle Stadtroda zuständig ist. Ihm zufolge gingen in der Kirchgemeinde Stadtroda 43 von etwa 1100 Wahlberechtigten zur Urne. In Laasdorf seien es 13 Menschen gewesen, in Ruttersdorf 30 und in Gernewitz 23 – von jeweils etwa 70 Wahlberechtigten. „Ich interpretiere die Wahlbeteiligung so, dass es offensichtlich keine Probleme und keine großen Nöte gibt“, sagt Stadtrodas Pfarrer. Kirchenältester Antonio Navarra bewertet die geringe Wahlbeteiligung für die Kirchgemeinde Stadtroda ähnlich. „Es ist schön, wenn die Leute offensichtlich zufrieden sind und sich nicht beschweren. Allerdings hätten mit einer höheren Wahlbeteiligung auch Würde und Anerkennung für die Arbeit derjenigen ausgedrückt werden können, die sich im Gemeindekirchenrat engagiert haben und sich künftig engagieren wollen.“

Wie Pfarrer Neubert informiert, seien alle Kandidaten mit „überwältigender Mehrheit“ gewählt worden. „Es gab auch welche, die alle Stimmen erhalten haben.“ Die Wahlberechtigten durften so viele Stimmen verteilen, wie Kandidaten auf dem jeweiligen Wahlzettel standen. Gültig war der Stimmzettel dann, wenn bei mindestens einem Kandidaten ein Kreuzchen gesetzt wurde. „Die Gemeindekirchenratswahlen laufen eigentlich ab, wie jede andere Wahl auch. Nur in der Benachrichtigung der Wahlberechtigten haben wir nicht ganz so strikte Vorgaben. Es muss natürlich öffentlich bekannt gegeben werden, was wir auch auf vielen verschiedenen Kanälen gemacht haben, aber wir müssen nicht jeden einzelnen Wahlberechtigten anschreiben“, sagt der Pfarrer. Die Möglichkeit der Briefwahl gibt es dennoch, „eine Handvoll Wähler“ habe davon auch Gebrauch gemacht.

Vier Kirchenälteste werden verabschiedet

Die Einführung der neuen Kirchenältesten von Stadtroda, Laasdorf, Gernewitz und Ruttersdorf-Lotschen findet in einem gemeinsamen Festgottesdienst am 1. Adventssonntag in der Stadtkirche St. Salvator in Stadtroda statt. Bei dieser Veranstaltung werden auch die vier scheidenden Kirchenältesten verabschiedet, die aus persönlichen Gründen nicht mehr im Rat ihrer Kirchgemeinde tätig sein werden.

Am Dienstag, 10. Dezember, kommen die neu gewählten Gemeindekirchenratsmitglieder der vier Kirchgemeinden zur konstituierenden Sitzung erneut in Stadtroda zusammen. Dann wählen die Räte ihre jeweiligen Vorsitzenden und deren Stellvertreter. Auch die Wahl der jeweiligen Vertreter in den Synoden steht an diesem Tag an.

Sonntag, 1. Dezember: Einführungsgottesdienst der neu gewählten Gemeindekirchenratsmitglieder in der Stadtkirche Stadtroda