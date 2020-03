Obstgut in Schöngleina kann Alkohol für Kliniken produzieren

Das Obstgut Triebe wäre sofort in der Lage, Neutralalkohol, der für die Herstellung von Desinfektionsmittel benötigt wird, für Kliniken oder Apotheken in der Region zu produzieren. „Technisch ist das überhaupt kein Problem“, sagte Obstgut-Chef Lars Triebe. Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog

Hintergrund ist, dass seit Mitte dieser Woche Brennereien aus Ostbayern begonnen haben, literweise Neutralalkohol an dortige Kliniken und Apotheken abzugeben, weil den Einrichtungen das Desinfektionsmittel ausgeht. „Wir geben alles her, was wir haben. Die Gesundheit geht vor, wir stellen die Produktion für gewisse Produkte ein“, sagte Johannes Anleitner, Chef der Bärwurz-Quelle in Bad Kötzting, dem Bayerischen Rundfunk. Neutralalkohol mit einem Alkoholgehalt von 96 Prozent wird eigentlich zum Herstellen von Himbeergeist, Likör oder Gin verwendet. Man kann das Ethanol aber auch mit Wasserstoffperoxid (3-prozentig), Glycerin und abgekochten oder destilliertem Wasser mischen und so Desinfektionsmittel herstellen.

Alkohol wird bereits vor Ort für Desinfektion verwendet

Lars Triebe, der im vergangenen Jahr seine Schnapsbrennerei in Betrieb nahm, um die Wertschöpfungskette vor Ort weiter auszubauen, verwendet bereits jetzt für den Eigenbedarf an Desinfektionsmitteln den beim Vorlauf gewonnenen Alkohol. „Trinken kann man diesen Alkohol nicht, da wird man blind, aber er eignet sich hervorragend für die Desinfektion.“

Zwei Tage in der Woche hatte das Unternehmen aus hochwertigem Obst unter anderem wieder „Elfenbrand“ hergestellt. Der beim Brennen sonst nicht verwertbare Alkohol aus der Vorlaufstufe findet nun als Händedesinfektion für die Kundschaft Verwendung. „Wir stellen das natürlich für unsere Kundschaft kostenlos zur Verfügung“, betonte der Obstgut-Chef.

300 Liter Hochprozentigen darf Triebe im Jahr laut einer für die Bundesländer gültigen Zulassung für sogenannte Abfindungsbrennereien produzieren. Die Feinbrand-Destillationsanlage, die das Unternehmen für 70.000 Euro installieren ließ und dabei auf eine 50-prozentige Förderung aus dem Leader-Programm der Regionalen Aktionsgruppe (RAG) zurückgreifen konnte, ist allerdings in der Lage, deutlich mehr Hochprozentigen herzustellen.

Produktion könnte deutlich erhöht werden

„Sollte es tatsächlich zu einer Anfrage kommen, wie es derzeit in Bayern der Fall ist, brauchten wir allerdings genügend Maische, um die Alkoholproduktion hochzufahren“, ergänzte Elfi Triebe. Allein um fünf oder zehn Liter Obstbrand herstellen zu können, braucht Triebe bis zu 150 Liter Maische. „Es kommt auf die Obstart an und auf die Qualität.“

Um die Kundschaft vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus zu schützen, hat das Obstgut nicht nur die Händedesinfektion beim Hofladenverkauf eingeführt, sondern will ab Montag nur noch abgepacktes Obst verkaufen. „Damit unterbinden wir, dass verschiedene Menschen mit dem Obst in den Stiegen in Berührung kommen“, erläuterte Lars Triebe. Über mangelnden Absatz könne man sich jedenfalls nicht beklagen. „Wir mussten unsere geplante Lieferung an die Absatzgenossenschaft bereits zurückholen.“

Das seit über zwei Jahrzehnten im Schöngleinaer Ortsteil Zinna ansässige Unternehmen baut auf rund 30 Hektar unter anderem Äpfel, Birnen, Kirschen, Pflaumen, verschiedene Beeren sowie Wein an. Das Familienunternehmen beschäftigt drei Mitarbeiter.