Offensichtlich verwirrter Mann springt im Saale-Holzland-Kreis vor ein Auto

Kahla. In Lobschütz ist ein Mann vor das Auto einer 27-Jährigen gesprungen. Die Frau konnte ausweichen - doch auch danach verhielt sich der Mann sehr auffällig.

Eine 27-Jährige ist am Mittwochmittag mit ihrem Auto von Kahla in Richtung Neustadt unterwegs gewesen, als am Bahnübergang in Löbschütz plötzlich ein Mann auf die Straße sprang. Wie die Polizei mitteilte, konnte die junge Frau nur durch ein reaktionsschnelles Ausweichen einen Zusammenstoß vermeiden.

Als die Fahrzeugführerin dann an dem Mann vorbeifuhr, versuchte dieser schließlich auch noch gegen das Auto zu treten, wobei er den Renault jedoch nicht traf. Durch die Polizei wurde ein Rettungswagen für den scheinbar verwirrten Mann angefordert.

Dieser wurde nach Abschluss der Maßnahmen in ein Fachkrankenhaus gebracht. Da die Polizeibeamten bei der Kontrolle des 39-Jährigen auch noch Betäubungsmittel fanden, erwarten den Mann nun mehrere Strafanzeigen.

